Весь Крым из-за засухи может перейти на почасовую подачу воды

Иллюстративное фото: ru.krymr.com

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Ввиду высокой температуры и отсутствия осадков во всех крымских водохранилищах наблюдается сильное испарение воды

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В ближайшее время весь аннексированный Россией Крым из-за засухи и ограниченного запаса воды может перейти на почасовое водоснабжение. Об этом в интервью Крымской газете заявил гендиректор подконтрольного оккупантам предприятия Вода Крыма Владимир Баженов.

Он отметил, что при высокой температуре воздуха на полуострове нет осадков, из-за чего во всех водохранилищах поверхностного сбора "идет дикое испарение воды".

"У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо", - констатировал Баженов, добавив, что подобная ситуация наблюдается на всех крымских водохранилищах.

"Чиновник" напомнил, что до перекрытия украинскими властями Северо-Крымского канала в 2014 году до 70% питьевого водоснабжения Крыма обеспечивалось за счет воды из Днепра.

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В мае 2018 года сообщалось, что в Крыму из-за нехватки влаги могут погибнуть озимые и яровые культуры.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. Украина не признает незаконное проведение Москвой в Крыму парламентских и президентских выборов и считает избранную с участием полуострова Госдуму нелегитимной.