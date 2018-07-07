На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото

Сегодня, 7 июля, во время авиашоу в восточной Румынии разбился истребитель МиГ-21 Lancer, пилот самолета погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Румынии.
По словам очевидцев, самолет взорвался, когда упал на землю. Посмотреть на авиашоу, которое проходило в 240 километрах к востоку от Бухареста, пришли около 4 тысяч человек.
Кроме того, как утверждают свидетели происшествия, пилот, вероятно, пытался избежать столкновения с толпой и потому направил самолета в поле.
Минобороны страны сообщило, что причина аварии расследуется. Погибшему пилоту, лейтенанту Флорину Ротару, было 36 лет.
5 июля во время ночного дежурства в ВВС Польши на северо-востоке страны около населенного пункта Паслек в Варминско-Мазурском воеводстве упал истребитель МиГ-29, пилот не выжил. В Польше временно приостановили все полеты с участием МиГ-29.
Фото: twitter.com/TheAviationist