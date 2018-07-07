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07.07.2018, 22:07

На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото

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На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фотоНа авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фотоНа авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фотоНа авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото
На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фотоНа авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фотоНа авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фотоНа авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото
На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фотоНа авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фотоНа авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фотоНа авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото

Посмотреть на фигуры высшего пилотажа пришло 4 тысячи человек, пилот направил падающий истребитель в поле

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Сегодня, 7 июля, во время авиашоу в восточной Румынии разбился истребитель МиГ-21 Lancer, пилот самолета погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Румынии.

По словам очевидцев, самолет взорвался, когда упал на землю. Посмотреть на авиашоу, которое проходило в 240 километрах к востоку от Бухареста, пришли около 4 тысяч человек.

Кроме того, как утверждают свидетели происшествия, пилот, вероятно, пытался избежать столкновения с толпой и потому направил самолета в поле.

Минобороны страны сообщило, что причина аварии расследуется. Погибшему пилоту, лейтенанту Флорину Ротару, было 36 лет.

5 июля во время ночного дежурства в ВВС Польши на северо-востоке страны около населенного пункта Паслек в Варминско-Мазурском воеводстве упал истребитель МиГ-29, пилот не выжил. В Польше временно приостановили все полеты с участием МиГ-29.

Фото: twitter.com/TheAviationist

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Теги: авиакатастрофа, Румыния
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