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20.06.2018, 06:23

В Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фото

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В Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фото
В Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фото
В Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фотоВ Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фото

Капитан полиции требовал от жителя Коростеня 5 тысяч гривень за непривлечение к административной ответственности за управление машинойв пьяном виде

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Сотрудники Управления СБУ Житомирской области задержали на взятке старшего инспектора сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов Главного управления Нацполиции Житомирской области. Об этом сообщила руководитель пресс-группы управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк в Facebook.

Установлено, что капитан полиции требовал от жителя одного из райцентров области 5 тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры 19 июня задержали старшего инспектора патрульной полиции в центре Коростеня после передачи всей суммы взятки.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) проводят следователиУСБУ в Житомирской области.

Если вина капитана полиции будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили на взятке почти в 20 тыс грн двух руководителей среднего звена Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Фото: ssu.gov.ua

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Теги: капитан полиции, сбу, взятка, житомирская область, патрульный
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