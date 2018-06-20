В Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фото

Сотрудники Управления СБУ Житомирской области задержали на взятке старшего инспектора сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов Главного управления Нацполиции Житомирской области. Об этом сообщила руководитель пресс-группы управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк в Facebook.
Установлено, что капитан полиции требовал от жителя одного из райцентров области 5 тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники СБУ и военной прокуратуры 19 июня задержали старшего инспектора патрульной полиции в центре Коростеня после передачи всей суммы взятки.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) проводят следователиУСБУ в Житомирской области.
Если вина капитана полиции будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили на взятке почти в 20 тыс грн двух руководителей среднего звена Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
Фото: ssu.gov.ua