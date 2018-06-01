В Кривом Роге на ходу выбросили из авто мужчину с пулевым - СМИ

Местные СМИ сообщают, что полиция объявила план перехват, - разыскивают белый Mercedes Benz Sprinter

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В Кривом Роге полиция объявила план Перехват для розыска неизвестных, которые похитили и застрелили мужчину, а после выбросили на ходу из автомобиля. Об этом сообщает местное издание Первый криворожский.

Согласно сообщению, что в Металлургическом районе города возника ссора между мужчинами, после которой несколько человек схватили и забросили одного в Mercedes Benz Sprinter.

Очевидцы сообщили изданию, что в машине прозвучало два выстрела, после чего из машины на ходу выбросили человека.

Отмечается, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако, по информации издания, он скончался в больнице.

Правоохранители ищут Mercedes Benz Sprinter белого цвета.