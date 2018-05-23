Во Львовской области в ДТП погибли шесть человек: фото

Микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в грузовик, который ехал в том же направлении; три человека доставлены в больницу

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На трассе Киев – Чоп во Львовской области шесть человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Трагедия произошла сегодня утром, 23 мая, около 07:20 вблизи села Вербляны Бусского района.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в грузовой автомобиль, который ехал в том же направлении.

Согласно сообщению, в результате ДТП шесть человек погибли на месте, еще трое доставлены в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства автокатастрофы и рассматривает вопрос открытия уголовного производства по данному факту.

22 мая 2018 года вблизи столицы Венгрии Будапешта микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли девять граждан Румынии. Водитель микроавтобуса за миг до аварии вел прямую трансляцию в Facebook и поймал в объектив камеры ехавший навстречу большегруз.

Фото: lv.npu.gov.ua