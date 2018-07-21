Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Из-за сильных дождей подтоплена насосная станция, отводить канализацию некуда

Реклама
Реклама

В Чернигове после сильных дождей подтоплены частные дома и затоплена канализационная насосная станция. Об этом сообщает ГСЧС и Черниговводоканал. 

В насосной станции полностью затоплен машинный зал. Оттуда эвакуировали людей, в районе отключают электричество и водоотвод.

На улицах местами вода по колено. Есть угроза, что вода перельется из обводного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов.

В Черигове уже была похожая ситуация 30 июня - тогда после дождя тоже затопило улицы, людей эвакуировали на лодках. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: затопление, чернигов, дождь, видео, канализация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Чернигов под водой: затопило канализационную станцию - видео
Чернигов под водой: затопило канализационную станцию - видео
Новая газета опубликовала видео пыток в российской колонии
Новая газета опубликовала видео пыток в российской колонии
В Оттаве лось появился на дороге и спровоцировал затор: видео
В Оттаве лось появился на дороге и спровоцировал затор: видео
Технологии Давид Браун: "Хочешь придумать крутую штуку - 5 раз обос*ись"
Марк Гинзбург: Миллиардером меня называют журналисты
Люди Марк Гинзбург: Миллиардером меня называют журналисты
Официально. Днепразот возобновляет производство хлора
Экономика Официально. Днепразот возобновляет производство хлора
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Чернигов под водой: затопило канализационную станцию - видео
Чернигов под водой: затопило канализационную станцию - видео
Самовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фото
Самовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фото 00:01
Новая газета опубликовала видео пыток в российской колонии
Новая газета опубликовала видео пыток в российской колонии 20.07.18, 17:19
В Оттаве лось появился на дороге и спровоцировал затор: видео
В Оттаве лось появился на дороге и спровоцировал затор: видео 20.07.18, 17:04
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 