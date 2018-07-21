Чернигов под водой: затопило канализационную станцию - видео

Из-за сильных дождей подтоплена насосная станция, отводить канализацию некуда

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В Чернигове после сильных дождей подтоплены частные дома и затоплена канализационная насосная станция. Об этом сообщает ГСЧС и Черниговводоканал.

В насосной станции полностью затоплен машинный зал. Оттуда эвакуировали людей, в районе отключают электричество и водоотвод.

На улицах местами вода по колено. Есть угроза, что вода перельется из обводного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов.

В Черигове уже была похожая ситуация 30 июня - тогда после дождя тоже затопило улицы, людей эвакуировали на лодках.