"Это беспредел": в Седово боевики разогнали дискотеку - видео

На видео видно, как террористы задержали одного из отдыхающих

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Во временно оккупированном Седово боевики разогнали дискотеку и задержали одного человека.

Видео инцидента появилось в сети интернет. На записи видно, что группа людей танцует возле машины, с которой звучит музыка.

Прибывшие туда пророссийские наемники несколько раз предупреждают о запрете снимать их на камеры телефонов, не показав свои "удостоверения".

"Разошлись отсюда", - пригрозил один из боевиков. Они потребовали выключить музыку, потому что это якобы нарушает общественный порядок.

Отдыхающие начали скандировать: "Музыку!". После этого террористы повалили на землю мужчину, который снимал их, и забрали его с собой. Пока двое боевиков задерживали мужчину, третий направил автомат на толпу с требованием отойти

"Это беспредел!" - возмущались при этом гражданские.

20 июня 2017 года террористы заявляли наблюдателям ОБСЕ, что въезд в Седово запрещен всем иностранцам.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.