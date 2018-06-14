Годовщина трагедии Ил-76: как это было - видео

В результате атаки россиян погибли 49 человек - военных и членов экипажа
Четыре года назад над Луганском при заходе на посадку российские военные сбили Ил-76 с украинскими военными. Не выжил никто.
СБУ установила, что руководил атакой главарь террористов Игорь Плотницкий, сбежавший из Луганска в РФ. Исполнители - солдаты частной армии Путина, ЧВК Вагнера.
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