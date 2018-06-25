Силы ПВО в Донбассе учились отражать любые воздушные атаки: видео

Новейшая система управления осуществляет мгновенную привязку подразделений к местности, рассчитывает зоны обнаружения и поражения, рассказали военные

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В Донбассе создана многоуровневая система противовоздушной обороны, которая обеспечивает обнаружение и уничтожение воздушных целей во всем диапазоне высот и скоростей. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

На вооружении находятся модернизированные комплексы, "способные уничтожать все типы летательных аппаратов противника".

"Новейшая система управления способна централизованно выдавать боевую информацию зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским подразделениям, а также управлять ими в режиме реального времени. Система осуществляет мгновенную привязку подразделений к местности, рассчитывает зоны обнаружения и поражения", - сказано в сообщении.

В объединенных силах систематически проводятся совместные тренировки подразделений противовоздушной, радиоэлектронной борьбы и авиации. В итоге - достигнут высокий уровень взаимодействия и эффективности.

"Личный состав подразделений противовоздушной обороны объединенных сил готов к выполнению боевой задачи по прикрытию объектов и войск", - говорится в сообщении.

23 июня вступил в силу закон "об усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы", который, по словам авторов, поощряет украинцев служить в армии.