На Азовском море браконьеры устроили ад нерестящейся рыбе: видео

СБУ блокировала масштабный нелегальный вылов рыбы

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Сотрудники Службы безопасности совместно с полицией и морской охраной Госпогранслужбы блокировали масштабный незаконный вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что руководители двух госучреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря организовали схему незаконного вылова рыбы во время нерестового запрета в Азовском море.

Используя квоту на вылов биоресурсов, в том числе в нерестовый период, чиновники предоставляли разрешения частным структурам на вылов якобы образцов рыбы, необходимых для проведения соответствующих исследований.

На самом деле осуществлялся незаконный промысел в особо крупных размерах.

В ходе спецоперации правоохранители задержали и арестовали в акватории Азовского моря два судна, на которых находилось почти 10 тонн рыбы, выловленной браконьерами.

Во время проведения 25 обысков на складах субъектов хозяйствования, причастных к незаконному промыслу, изъято почти 500 тонн рыбы и рыбной продукции.

По предварительным выводам специалистов, сумма государственных убытков достигает 50 млн грн.

Операция проводилась с привлечением спецподразделения полиции КОРД.

В феврале сообщалось о создании новой системы на основе искусственного интеллекта для поиска браконьеров, которая поможет находить браконьеров на снимках с беспилотников всего за 0,3 секунды.