СБУ задержала уголовника, который был на праздновании с топ-чиновником спецслужбы – ZN

Сергей Олейник (Фото: открытые источники)

10 мая Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" Сергея Олейника, известного по кличке Умка. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах заявляет издание ZN.ua (Зеркало недели). Ранее Олейник "засветился" в расследовании издания Украинская правда о мероприятии, на котором он присутствовал вместе с на тот момент топ-чиновником СБУ Анатолием Лойфом.

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Собеседники медиа заявили, что Олейника уже доставили в следственный изолятор СБУ на Аскольдовом переулке.

Официально спецслужба не сообщала об этом. LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе ведомства, но ответа пока не получила.

Впервые Умку задержали в мае 2021 года вместе с Лашей Джачвлиани, которого правоохранители также считают "вором в законе". Накануне против Умки и еще 556 возможных топ-уголовников были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны. В то же время через два месяца мера пресечения для Олейника смягчили с СИЗО на ночной домашний арест.

В августе 2022 года Нацполиция задержала Умку в Закарпатье, но после составления протокола его отпустили.

Накануне, утром 9 мая, издание Украинская правда опубликовало расследование, в котором "засветился" Олейник. Журналистский материал был посвящен празднованию дня рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы Parimatch Сергея Портнова.

На этом же мероприятии журналисты заметили и Артема Шила, бывшего руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ, подозреваемого в деле о хищении на Укрзалізниці.

Также на видео попал на тот момент действующий руководитель этого же управления Анатолий Лойф, назначенный на должность в 2024 году после увольнения Шила.

Уже вечером 9 мая, после общественного резонанса вокруг журналистского расследования, глава СБУ Василий Малюк уволил Лойфа с должности.