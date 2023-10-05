В Кыргызстане застрелили "одного из крупнейших наркоторговцев в мире"

В Бишкеке, столице Кыргызстана, Государственная служба национальной безопасности (ГСНБ) провела спецоперацию. В результате погиб криминальный авторитет Камчибек Кольмаев, более известный как Коля Кыргыз, передает киргизская служба Радио Свобода.

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Медиа добавляет, что мужчина был застрелен в ресторане "Блондер Паб" 4 октября.

В ГСНБ сообщили, что уголовный авторитет оказал вооруженное сопротивление правоохранителям, проводившим операцию против преступных групп.

Сам Кольбаев, как сообщает медиа, был "вором в законе" и одним из первых представителей высшей иерархии преступного мира на постсоветском пространстве.

Власти США включили авторитет в список крупнейших наркоторговцев в мире. Американские правоохранители называли Колю Кыргыза представителем международной организации "Братский круг", объединяющей в себе выходцев из бывшего СССР.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама включил Кольбаева в список самых крупных иностранных наркобаронов.

Госдеп США предлагал вознаграждение в $5 млн за любую информацию о Коле Кыргызе, которая поможет его найти и арестовать, а также разрушит финансовые схемы его организации.

В июне 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе".

В феврале 2021 года в Украине впервые сообщили о подозрении по статьям о "ворах в законе".

27 декабря 2022 года Нацполиция задержала двоих криминальных авторитетов, известных как Умка и Лаша Сван.

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