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Задержаны "Умка" и "Лаша Сван": Нацполиция проведа операцию против воров в законе – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 19:29
Задержаны
Фото - скриншот из видео

Двум ворам в законе, известным как "Умка" и "Лаша Сван", им официально предъявлены подозрения в организации преступного собрания и участии в нем, оба задержаны. Об этом сообщили Нацполиция и Офис генпрокурора.

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По данным правоохранителей, воры в законе организовали несколько так называемых "сходок" криминальных авторитетов для разрешения конфликтов и координации преступной деятельности. Как сообщается, на этих собраниях были приняты решения об использовании так называемого "общака" для поддержки воров в законе, которые находятся в заключении, и о наделении более широкими "полномочиями" одного из лидеров ОПГ для сбора криминальных средств на территории Одессы.

Собранные свидетельства стали основанием для задержания воров в законе", известных как "Умка" и "Лаша Сван". Им сообщили о подозрении в организации преступного собрания и участию в нем. 

Нацполиция сообщает, что досудебное расследование по делу о распространении преступного влияния завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщается, "Умка" был "коронован" в 2014 году, а "Лаша Сван" – в 1995 году, оба получили статусы "воров в законе" от лидеров криминалитета РФ.

В конце сентября 2022 года СБУ сообщила о смерти вора в законе Антимоза Кухилавы и ликвидации его банды.
  • В июне 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе".
  • В феврале 2021 года в Украине впервые сообщили о подозрении по статьям о "ворах в законе".
Сергій Бережний
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вор в законе прокуратура Национальная полиция
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