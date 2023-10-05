У Киргизстані застрелили "одного з найбільших наркоторговців у світі"

У Бішкеку, столиці Киргизстану, Державна служба національної безпеки (ДСНБ) провела спецоперацію. В результаті загинув кримінальний авторитет Камчибек Кольмаєв, більш відомий як Коля Киргиз, передає киргизька служба Радіо Свобода.

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Медіа додає, що чоловіка було застрелено в ресторані "Блондер Паб" 4 жовтня.

У ДСНБ повідомили, що кримінальний авторитет вчинив збройний опір правоохоронцям, які здійснювали операцію проти злочинних груп.

Сам Кольбаєв, як повідомляє медіа, був "злодієм у законі" та одним з перших представників вищої ієрархії злочинного світу на пострадянському просторі.

Влада США включила авторитета в список найбільших наркоторговців у світі. Американські правоохоронці називали Колю Киргиза представником міжнародної організації "Братське коло", яка об’єднує вихідців з колишнього СРСР.

У 2012 році тодішній президент США Барак Обама включив Кольбаєва у список найбільших іноземних наркобаронів.

Держдеп США пропонував винагороду в $5 млн за будь-яку інформацію про Колю Киргиза, яка допоможе його знайти та арештувати, а також зруйнує фінансові схеми його організації.

У червні 2020 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 2513 про злочинні спільноти та "злодіїв у законі".

У лютому 2021 року в Україні вперше повідомили про підозру за статтями про "злодіїв у законі".

27 грудня 2022 року Нацполіція затримала двох кримінальних авторитетів, відомих як Умка та Лаша Сван.

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