Сотрудники Службы безопасности Украины задержали "вора в законе" Сергея Олейника, известного по кличке Умка, и его охранников, а также сняли незаконные спецсигналы с автомобиля фигуранта. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

"СБУ достаточно аргументированно объяснила вору в законе "Умке" и его частным охранникам, что они чувствовать себя свободно в Украине не будут. Заодно ребята из Службы демонтировали незаконные спецсигналы на авто", - рассказал он.

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