СБУ затримала злодія в законі Умку та зняла спецсигнали з його авто – джерело
Працівники Служби безпеки України затримали "злодія в законі" Сергія Олійника, відомого на прізвисько Умка, а також зняли незаконні спецсигнали з автівки фігуранта. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.
"СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі Умці і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто", – розповів він.
За словами співбесідника, ці спецсигнали були встановлені на броньований автомобіль заводом-виробником – без отримання жодних дозволів на їх використання від правоохоронців.
На відео правоохоронець тримає водія та каже, аби той повторив: "Я обіцяю, що не буду їздити зі спецсигналами". Шофер відповідає: "Обіцяю, обіцяю".
Кадри до та після зняття спецсигналів із машини Олійника:
Офіційно спецслужба не повідомляла про цю подію.
Водночас у пресслужбі органу на запитання LIGA.net про Олійника заявили: "Служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави, буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ".
Раніше про затримання Олійника повідомляли джерела видання Дзеркало Тижня. Напередодні той "засвітився" у журналістському розслідуванні Української правди, яка зафіксувала Умку на дні народження людини, котра опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Parimatch (детальніше тут).
- Окрім Олійника, на святі також були чинний – Лойф – та колишній – Шило – начальники одного з управлінь СБУ. Після розслідування та суспільного резонансу начальник спецслужби Малюк звільнив Лойфа з посади.