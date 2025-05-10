Працівники Служби безпеки України затримали "злодія в законі" Сергія Олійника, відомого на прізвисько Умка, а також зняли незаконні спецсигнали з автівки фігуранта. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

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"СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі Умці і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто", – розповів він.

За словами співбесідника, ці спецсигнали були встановлені на броньований автомобіль заводом-виробником – без отримання жодних дозволів на їх використання від правоохоронців.

На відео правоохоронець тримає водія та каже, аби той повторив: "Я обіцяю, що не буду їздити зі спецсигналами". Шофер відповідає: "Обіцяю, обіцяю".

Кадри до та після зняття спецсигналів із машини Олійника:

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net

Офіційно спецслужба не повідомляла про цю подію.

Водночас у пресслужбі органу на запитання LIGA.net про Олійника заявили: "Служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави, буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ".

Сергій Олійник – чоловік із бородою на передньому плані (Фото: співрозмовник LIGA.net)

Фото: співрозмовник LIGA.net

Фото: співрозмовник LIGA.net