СБУ затримала кримінальника, який був на святкуванні з топчиновником спецслужби – ZN

Сергій Олійник (Фото: відкриті джерела)

10 травня Служба безпеки України затримала "злодія в законі" Сергія Олійника, відомого на прізвисько Умка. Про це з посиланням на джерела у спецслужбах заявляє видання ZN.ua (Дзеркало тижня). Раніше Олійник "засвітився" у розслідуванні видання Українська правда про захід, на якому він був присутній разом із на той момент топчиновником СБУ Анатолієм Лойфом.

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Співбесідники медіа заявили, що Олійника вже доставили до слідчого ізолятора СБУ на Аскольдовому провулку.

Офіційно спецслужба не повідомляла про це. LIGA.net звернулась за коментарем до пресслужби відомства, але відповіді наразі не отримала.

ОНОВЛЕНО. Працівники СБУ затримали Олійника, а також зняли незаконні спецсигнали з автівки фігуранта, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі та надав фото і відео.

Вперше Умку затримали у травні 2021 року разом із Лашою Джачвліані, якого правоохоронці також вважають "злодієм в законі". Напередодні проти Умки та ще 556 можливих топкримінальників були запроваджені санкції Ради національної безпеки та оборони. Водночас за два місяці запобіжний захід для Олійника пом'якшили із СІЗО на нічний домашній арешт.

У серпні 2022 року Нацполіція затримала Умку на Закарпатті, але після складання протоколу його відпустили.

Напередодні, вранці 9 травня, видання Українська правда опублікувало розслідування, в якому "засвітився" Олійник. Журналістський матеріал був присвячений святкуванню дня народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Parimatch Сергія Портнова.

На цьому ж заході журналісти помітили й Артема Шила, колишнього керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, який є підозрюваним у справі про розкрадання на Укрзалізниці.

Також на відео потрапив на той момент чинний очільник цього ж управління Анатолій Лойф, призначений на посаду у 2024 році після звільнення Шила.

Уже ввечері 9 травня, після суспільного резонансу довкола журналістського розслідування, очільник СБУ Василь Малюк звільнив Лойфа з посади.