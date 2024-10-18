"Під дахом злодія в законі". У Києві взяли учасника "сходки" щодо схем для ухилянтів

Фігуранту повідомили про підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні

Фото: Нацполіція

Правоохоронці заявили про затримання у Києві учасника кримінальної банди, котрий брав участь у "сходці" – на ній вирішували питання перерозподілу контролю за групами, котрі незаконно переправляють людей через кордон. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

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Затримання сталося 16 жовтня. Фігурант – 24-річний житель Чернігівської області, котрий, за даними слідства, безпосередньо брав участь у "сходці" в столиці за участі інших представників криміналітету.

Правоохоронці зазначають: однією з головних причин зібрання було ухвалення рішень з виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій та документів, які дозволяють безперешкодно виїжджати за кордон й ухилитися від служби у війську.

Фото: Нацполіція

Чоловіку повідомили про підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні. Наразі йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Максимально фігуранту загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними слідства, 24-річний фігурант входив до банди, яка тривалий час функціонувала під "дахом" так званого злодія в законі. У травні поліціянти заявляли про ліквідацію ще двох таких злочинних груп.

Грошима від протиправної діяльності учасники угруповань наповнювали "общак", а також використовували для фінансової підтримки засуджених спільників, пояснив Нацпол.

Поліціянти повідомили про спецоперацію, унаслідок якої були затримані лідери та учасники таких груп, котрі зараз перебувають під вартою.