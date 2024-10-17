"Майже тонна солей і амфетаміну на місяць". В Україні взяли наркосиндикат з доходом 4 млрд грн: фото
Офіс генерального прокурора повідомив, що правоохоронці викрили "потужний наркосиндикат" з щорічним доходом у понад 4 млрд грн, затримано 60 учасників разом з організаторами.
ОГП заявив про знищення мережі міжрегіональних наркоугруповань і перекриття міжнародного каналу постачання початкових хімічних компонентів (прекурсорів) для наркотиків з-за кордону.
Загалом ліквідовано 19 нарколабораторій, що діяли по всій Україні та виготовляли майже тонну солей альфа-PVP і амфетаміну щомісячно – сумарний дохід на рік становив понад 4 млрд грн, зауважує Офіс.
Відомство так описує схему:
→ учасники однієї з організацій налагодили контрабандний канал постачання прекурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади;
→ там їх фасували та постачали п'ятьом іншим наркокартелям, котрі і виготовляли альфа-PVP та амфетамін в Київській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській областях;
→ звідти наркотики розповсюджували по Україні за допомогою "мастеркладів" (партій "закладок") та приватних логістичних фірм з використанням ботоферм й Telegram-каналів.
"Ботоферми діяли як інструмент анонімного управління великою мережею акаунтів для збуту наркотиків та відмивання коштів через криптобіржі. Це дозволяло реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій", – пояснює Офіс генпрокурора.
Відомство зауважує: попри таку складну конспірацію, правоохоронцям вдалося встановити осіб та місцеперебування учасників мережі, а також адреси лабораторій.
Загалом правоохоронці звітують про двоетапну операцію, що відбулася у червні та жовтні 2024 року: у майже всіх областях провели понад 230 обшуків – вилучено готових наркотиків та їх компонентів на суму понад 350 млн грн за цінами "чорного ринку".
Йдеться про понад 300 кілограмів готового продукту та 1000 літрів рекреаційних сумішей альфа-PVP, а також близько 15 тонн прекурсорів, понад 70 кг амфетаміну та 16 кг мефедрону.
До того ж були вилучені лабораторне обладнання, зброя та набої до неї, а також 18 машин для перевезення наркотичних речовин та понад 7 млн грн у різній валюті, отримані від цієї схеми, зауважує ОГП.
Загалом підозри отримала 71 особа за різними статтями, пов'язаними з діяльністю злочинних організацій та наркотиками.
Максимальне покарання – 13 років з конфіскацією майна.
- У лютому на Волині прикордонники та співробітники СБУ збили дрон, який переносив понад 20 кг гашишу на 13 млн грн.
- У вересні ОГП повідомив про перекриття каналів збуту зброї та наркотиків, підозри отримали понад 100 людей у різних регіонах України.