"Майже тонна солей і амфетаміну на місяць". В Україні взяли наркосиндикат з доходом 4 млрд грн: фото

У майже всіх областях провели понад 230 обшуків

Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора повідомив, що правоохоронці викрили "потужний наркосиндикат" з щорічним доходом у понад 4 млрд грн, затримано 60 учасників разом з організаторами.

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ОГП заявив про знищення мережі міжрегіональних наркоугруповань і перекриття міжнародного каналу постачання початкових хімічних компонентів (прекурсорів) для наркотиків з-за кордону.

Загалом ліквідовано 19 нарколабораторій, що діяли по всій Україні та виготовляли майже тонну солей альфа-PVP і амфетаміну щомісячно – сумарний дохід на рік становив понад 4 млрд грн, зауважує Офіс.

Відомство так описує схему:

→ учасники однієї з організацій налагодили контрабандний канал постачання прекурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади;

→ там їх фасували та постачали п'ятьом іншим наркокартелям, котрі і виготовляли альфа-PVP та амфетамін в Київській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській областях;

→ звідти наркотики розповсюджували по Україні за допомогою "мастеркладів" (партій "закладок") та приватних логістичних фірм з використанням ботоферм й Telegram-каналів.

"Ботоферми діяли як інструмент анонімного управління великою мережею акаунтів для збуту наркотиків та відмивання коштів через криптобіржі. Це дозволяло реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій", – пояснює Офіс генпрокурора.

Відомство зауважує: попри таку складну конспірацію, правоохоронцям вдалося встановити осіб та місцеперебування учасників мережі, а також адреси лабораторій.

Загалом правоохоронці звітують про двоетапну операцію, що відбулася у червні та жовтні 2024 року: у майже всіх областях провели понад 230 обшуків – вилучено готових наркотиків та їх компонентів на суму понад 350 млн грн за цінами "чорного ринку".

Йдеться про понад 300 кілограмів готового продукту та 1000 літрів рекреаційних сумішей альфа-PVP, а також близько 15 тонн прекурсорів, понад 70 кг амфетаміну та 16 кг мефедрону.

До того ж були вилучені лабораторне обладнання, зброя та набої до неї, а також 18 машин для перевезення наркотичних речовин та понад 7 млн грн у різній валюті, отримані від цієї схеми, зауважує ОГП.

Загалом підозри отримала 71 особа за різними статтями, пов'язаними з діяльністю злочинних організацій та наркотиками.

Максимальне покарання – 13 років з конфіскацією майна.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора