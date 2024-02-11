Оперативники Волинського прикордонного загону на околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельського району спільно зі співробітниками Служби безпеки України збили дрон з двома пакунками. Як згодом з'ясувалося, там було 22,5 кг гашишу на 13 млн грн, повідомила Державна прикордонна служба.

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Правоохоронці встановили трьох причетних та провели у них санкціоновані обшуки, під час яких були виявлені безпілотники та компоненти до них, а також інші речові докази, зазначили у ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Трьом жителям Волині оголосили підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає ув'язнення від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

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Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

За даними правоохоронців, наразі суд відправив усіх трьох підозрюваних під варту. Правоохоронці вилучили безпілотник та наркотики, а також три автівки, які використовували чоловіки.

29 березня 2023 року прикордонники та СБУ затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну півтора кілограма кокаїну вартістю понад $150 000.

7 серпня поліція заявила про перекриття міжнародного каналу контрабанди наркотиків, було вилучено кокаїн на близько пів мільйона доларів США.

22 січня 2024 року Національна поліція Києва заявила про перекриття міжнародного каналу постачання кокаїну до міста. За даними слідства, підозрювані ще й вирощували та продавали канабіс.

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