На Волині збили дрон, який переносив понад 20 кг гашишу на 13 млн грн – відео, фото
Оперативники Волинського прикордонного загону на околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельського району спільно зі співробітниками Служби безпеки України збили дрон з двома пакунками. Як згодом з'ясувалося, там було 22,5 кг гашишу на 13 млн грн, повідомила Державна прикордонна служба.
Правоохоронці встановили трьох причетних та провели у них санкціоновані обшуки, під час яких були виявлені безпілотники та компоненти до них, а також інші речові докази, зазначили у ДПСУ.
Трьом жителям Волині оголосили підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає ув'язнення від 10 до 12 років з конфіскацією майна.
Читайте також: 500 пігулок екстазі. ДПСУ: В Одесі затримано фітнес-тренера, який продавав наркотики – відео
За даними правоохоронців, наразі суд відправив усіх трьох підозрюваних під варту. Правоохоронці вилучили безпілотник та наркотики, а також три автівки, які використовували чоловіки.
- 29 березня 2023 року прикордонники та СБУ затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну півтора кілограма кокаїну вартістю понад $150 000.
- 7 серпня поліція заявила про перекриття міжнародного каналу контрабанди наркотиків, було вилучено кокаїн на близько пів мільйона доларів США.
- 22 січня 2024 року Національна поліція Києва заявила про перекриття міжнародного каналу постачання кокаїну до міста. За даними слідства, підозрювані ще й вирощували та продавали канабіс.
Дивіться також: "Абсолютний рекорд". Група із 38 чоловіків намагалася незаконно виїхати з України: відео ДПСУ