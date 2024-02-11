Оперативники Волынского пограничного отряда на окраине одного из приграничных населенных пунктов Ковельского района совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины сбили дрон с двумя пакетами. Как впоследствии выяснилось, там было 22,5 кг гашиша на 13 млн грн, сообщила Государственная пограничная служба.

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Правоохранители установили трех причастных и провели у них санкционированные обыски, во время которых были обнаружены беспилотники и компоненты к ним, а также другие вещественные доказательства, отметили в ГПСУ.

Фото: ГПСУ

Трем жителям Волыни объявили подозрение в совершенном по предварительному сговору незаконченном покушении на контрабанду особо опасного наркотического средства в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает заключение от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

По данным правоохранителей, сейчас суд отправил всех трех подозреваемых под стражу. Правоохранители изъяли беспилотник и наркотики, а также три автомобиля, которые использовали мужчины.

29 марта 2023 года пограничники и СБУ задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину полтора килограмма кокаина стоимостью свыше $150 000.

7 августа полиция заявила о перекрытии международного канала контрабанды наркотиков, был изъят кокаин на около полумиллиона долларов США.

22 января 2024 года Национальная полиция Киева заявила о перекрытии международного канала поставки кокаина в город. По данным следствия, подозреваемые еще и выращивали и продавали каннабис.

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