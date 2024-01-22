Поліція: У Києві перекрито міжнародний канал постачання кокаїну – відео, фото

Національна поліція Києва заявила про перекриття міжнародного каналу постачання кокаїну до міста. За даними слідства, підозрювані ще й вирощували та продавали канабіс. Про це повідомив відділ комунікації столичної поліції.

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За інформацією правоохоронців, фігуранти – четверо мешканців Києва, котрі налагодили збут кокаїну на території міста, а також пропонували своїм "клієнтам" канабіс власного виготовлення.

Нацполіція зауважує, що під час обшуків у затриманих було вилучено наркотиків на 20 млн грн.

Відомство встановило, що організатор наркобізнесу – 37-річний киянин, який налагодив постачання кокаїну з-за кордону, а для розвитку "справи" він залучив ще трьох місцевих мешканців, котрі займалися збутом наркотиків.

Окрім цього, за місцем проживання одного з затриманих учасники групи обладнали нарколабораторію з вирощування рослин коноплі, повідомив начальник управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП Києва Олександр Дибов.

За словами посадовця, усіх членів організованої групи затримано, а міжнародний канал постачання наркотиків перекрито.

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Правоохоронці провели серію обшуків за силової підтримки спецпризначенців та за участі кінологів зі службовими собаками.

У результаті було вилучено два кілограми кокаїну, близько п’яти кілограмів канабісу, пістолет та рушницю з набоями, гранати із запалами, гроші, обладнання для вирощування канабісу та рослин конопель, пише Нацполіція.

Троє фігурантів отримали підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Максимальне передбачене покарання - до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фігурант, якого поліція називає лідером угруповання, отримав підозру за іншою частиною тієї ж статті та у незаконному поводженні зі зброєю й бойовими припасами. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

29 березня 2023 року прикордонники та СБУ затримали чоловіка, який намагався ввезти в Україну півтора кілограма кокаїну вартістю понад $150 000.

14 липня Нацполіція повідомила, що у Львові правоохоронці заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну.

7 серпня поліція заявила про перекриття міжнародного каналу контрабанди наркотиків, було вилучено кокаїн на близько пів мільйона доларів США.

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