Полиция: В Киеве перекрыт международный канал поставки кокаина – видео, фото

Национальная полиция Киева заявила о перекрытии международного канала поставки кокаина в город. По данным следствия, подозреваемые еще и выращивали и продавали каннабис. Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации правоохранителей, фигуранты – четверо жителей Киева, которые наладили сбыт кокаина на территории города, а также предлагали своим "клиентам" каннабис собственного изготовления.

Нацполиция отмечает, что во время обысков у задержанных были изъяты наркотики на 20 млн грн.

Ведомство установило, что организатор наркобизнеса – 37-летний киевлянин, наладивший поставки кокаина из-за границы, а для развития "дела" он привлек еще трех местных жителей, занимавшихся сбытом наркотиков.

Кроме этого, по месту жительства одного из задержанных участники группы оборудовали нарколабораторию по выращиванию растений конопли, сообщил начальник управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП Киева Александр Дыбов.

По словам чиновника, все члены организованной группы задержаны, а международный канал поставки наркотиков перекрыт.

Читайте также: Промышленные объемы мефедрона. Задержаны наркоторговцы с рекордным количеством товара: фото

Правоохранители провели серию обысков при силовой поддержке спецназовцев и при участии кинологов со служебными собаками.

В результате было изъято два килограмма кокаина, около пяти килограммов каннабиса, пистолет и ружье с патронами, гранаты с запалами, деньги, оборудование для выращивания каннабиса и растений конопли, пишет Нацполиция.

Трое фигурантов получили подозрение в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное предусмотренное наказание – до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Фигурант, которого полиция называет лидером группировки, получил подозрение по другой части той же статьи и в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

29 марта 2023 года пограничники и СБУ задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину полтора килограмма кокаина стоимостью свыше $150 000.

14 июля Нацполиция сообщила, что во Львове правоохранители заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина.

7 августа полиция заявила о перекрытии международного канала контрабанды наркотиков, был изъят кокаин на около полумиллиона долларов США.

Читайте также: 500 таблеток экстази. ГНСУ: В Одессе задержан фитнес-тренер, продававший наркотики – видео