"Почти тонна солей и амфетамина". В Украине взяли наркосиндикат с доходом 4 млрд грн: фото

Фото: Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора сообщил , что правоохранители разоблачили "мощный наркосиндикат" с ежегодным доходом более 4 млрд грн, задержаны 60 участников вместе с организаторами.

ОГП заявил об уничтожении сети межрегиональных наркогруппировок и перекрытии международного канала поставки начальных химических компонентов (прекурсоров) для наркотиков из-за рубежа.

Всего ликвидировано 19 нарколабораторий, действовавших по всей Украине и производивших почти тонну солей Альфа-PVP и амфетамина ежемесячно – суммарный доход в год составил более 4 млрд грн, отмечает Офис.

Ведомство так описывает схему:

→ участники одной из организаций наладили контрабандный канал поставки прекурсоров из Польши на специально оборудованные склады;

→ там их фасовали и поставляли пяти другим наркокатертелям, которые изготовляли Альфа-PVP и амфетамин в Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской и Черкасской областях;

→ оттуда наркотики распространяли по Украине с помощью мастеркладов (партий закладок) и частных логистических фирм с использованием ботоферм и Telegram-каналов.

"Ботофермы действовали как инструмент анонимного управления большой сетью аккаунтов для сбыта наркотиков и отмывания средств через криптобиржи. Это позволяло регистрировать многочисленные учетные записи в мессенджерах, платежных системах и на криптобиржах, сохраняя анонимность и запутывая следы финансовых транзак.

Ведомство отмечает: несмотря на столь сложную конспирацию, правоохранителям удалось установить личности и местонахождение участников сети, а также адреса лабораторий.

В общей сложности правоохранители отчитываются о двухэтапной операции, которая состоялась в июне и октябре 2024 года: во многих областях провели более 230 обысков – изъято готовых наркотиков и их компонентов на сумму более 350 млн грн по ценам "черного рынка".

Речь идет о более чем 300 килограммах готового продукта и 1000 литрах рекреационных смесей Альфа-PVP, а также около 15 тонн прекурсоров, более 70 кг амфетамина и 16 кг мефедрона.

К тому же были изъяты лабораторное оборудование, оружие и патроны к нему, а также 18 машин для перевозки наркотических веществ и более 7 млн. грн. в разной валюте, полученные от этой схемы, отмечает ОГП.

В целом подозрения получили 71 человек по разным статьям, связанным с деятельностью преступных организаций и наркотиками.

Максимальное наказание – 13 лет с конфискацией имущества.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора