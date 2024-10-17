"Почти тонна солей и амфетамина". В Украине взяли наркосиндикат с доходом 4 млрд грн: фото
Офис генерального прокурора сообщил , что правоохранители разоблачили "мощный наркосиндикат" с ежегодным доходом более 4 млрд грн, задержаны 60 участников вместе с организаторами.
ОГП заявил об уничтожении сети межрегиональных наркогруппировок и перекрытии международного канала поставки начальных химических компонентов (прекурсоров) для наркотиков из-за рубежа.
Всего ликвидировано 19 нарколабораторий, действовавших по всей Украине и производивших почти тонну солей Альфа-PVP и амфетамина ежемесячно – суммарный доход в год составил более 4 млрд грн, отмечает Офис.
Ведомство так описывает схему:
→ участники одной из организаций наладили контрабандный канал поставки прекурсоров из Польши на специально оборудованные склады;
→ там их фасовали и поставляли пяти другим наркокатертелям, которые изготовляли Альфа-PVP и амфетамин в Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской и Черкасской областях;
→ оттуда наркотики распространяли по Украине с помощью мастеркладов (партий закладок) и частных логистических фирм с использованием ботоферм и Telegram-каналов.
"Ботофермы действовали как инструмент анонимного управления большой сетью аккаунтов для сбыта наркотиков и отмывания средств через криптобиржи. Это позволяло регистрировать многочисленные учетные записи в мессенджерах, платежных системах и на криптобиржах, сохраняя анонимность и запутывая следы финансовых транзак.
Ведомство отмечает: несмотря на столь сложную конспирацию, правоохранителям удалось установить личности и местонахождение участников сети, а также адреса лабораторий.
В общей сложности правоохранители отчитываются о двухэтапной операции, которая состоялась в июне и октябре 2024 года: во многих областях провели более 230 обысков – изъято готовых наркотиков и их компонентов на сумму более 350 млн грн по ценам "черного рынка".
Речь идет о более чем 300 килограммах готового продукта и 1000 литрах рекреационных смесей Альфа-PVP, а также около 15 тонн прекурсоров, более 70 кг амфетамина и 16 кг мефедрона.
К тому же были изъяты лабораторное оборудование, оружие и патроны к нему, а также 18 машин для перевозки наркотических веществ и более 7 млн. грн. в разной валюте, полученные от этой схемы, отмечает ОГП.
В целом подозрения получили 71 человек по разным статьям, связанным с деятельностью преступных организаций и наркотиками.
Максимальное наказание – 13 лет с конфискацией имущества.
- В феврале на Волыни пограничники и сотрудники СБУ сбили дрон, который переносил более 20 кг гашиша на 13 млн грн.
- В сентябре ОГП сообщил о перекрытии каналов сбыта оружия и наркотиков, подозрения получили более 100 человек в разных регионах Украины.