ОГП: В Украине перекрыты каналы сбыта оружия и наркотиков, подозрения получили 116 человек

Обыски (Фото: ОГП)

В ходе масштабной спецоперации перекрыты каналы сбыта оружия и наркотиков, подозрения получили более 100 человек в разных регионах Украины. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По результатам следственных действий сообщено о подозрении 49 лицам по фактам незаконного хранения и сбыта оружия, боеприпасов на всей территории Украины, а также присвоения оружия и боеприпасов.

Еще 67 человек получили подозрения по фактам незаконного оборота наркотических веществ.

Правоохранители провели 129 обысков, по результатам которых изъяли оружие и боеприпасы. Это 12 минометных и противотанковых мин, 187 гранатометов и около 180 выстрелов к ним, более 85 автоматов и пулеметов, 20 единиц самодельного огнестрельного оружия, 124 детонатора.

Кроме того, правоохранители обнаружили более 120 тротиловых шашек, более 170 гранат, 45 пистолетов, почти 38 000 патронов, 15 кг пороха и артиллерийские снаряды.

Также в нескольких регионах Украины проведено 69 обысков, по результатам которых выявлено и изъято психотропных веществ на сумму более 15,5 млн грн – это 15 килограммов амфетамина, более 7000 таблеток MDMA весом около трех килограммов, почти один килограмм каннабиса, более 80 граммов опасного психотропного вещества – PVP.

По версии следствия, подозреваемые в течение 2024 с помощью Telegram сбывали наркотические средства и психотропные вещества путем "закладок" и почтовой службой, в том числе в прифронтовых регионах. 11 подозреваемым инкриминируют сбыт наркотиков в составе преступной организации.

Также во время обысков была прекращена деятельность лаборатории по изготовлению наркотиков. В настоящее время идет процесс избрания подозреваемым мер пресечения.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

30 августа заместитель главы МВД Богдан Драпятый заявил, что с 2014 года у граждан Украины есть 2-5 млн единиц незарегистрированного оружия на руках.

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