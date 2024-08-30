У украинцев может быть 2-5 млн незарегистрированного оружия на руках, уже есть закон – МВД
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По оценкам европейских партнеров, с 2014 года у граждан Украины есть 2-5 млн единиц незарегистрированного оружия на руках, новый закон позволит не только зарегистрировать такое оружие, но и оставить его после войны при переработке на разрешенное в гражданском обращении. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый в эфире телемарафона.

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Пока невозможно установить точное количество незадекларированного оружия с 2014 года, которое есть у граждан на руках, но европейские партнеры озвучивают цифру 2-5 млн, рассказал чиновник.

Однако он признал, что реальными цифрами можно будет оперировать, когда состоится учет оружия по новому закону.

Он назвал два типа такого незадекларированного оружия: первое – которое люди сами нашли на деоккупированной или другой территории, второе – оружие, которое людям выдавали Силы безопасности и обороны в первые дни полномасштабного вторжения.

Соответственно, Верховная Рада приняла закон об упрощении такого декларирования – гражданин, нашедший или получивший оружие, может обратиться в органы Национальной полиции, чтобы задекларировать его.

После декларирования лицо будет иметь право хранить такое оружие во время военного положения и применять его в случае отпора вооруженной агрессии РФ, добавил Драпятый.

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А уже после завершения военного положения, а также 90 дней после этого гражданин сможет либо сдать оружие (выданное оружие является государственной собственностью), либо переработать свое задекларированное оружие на разрешенное в гражданском обращении. Оставить и переработать можно будет как выданное, так и найденное оружие, пояснил чиновник.

По его словам, этим законом государство убережет человека от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, а с другой стороны позволит правоохранителям получить дополнительный повод для надлежащего контроля оружия у граждан.

Закон вступит в силу с 25 ноября 2024 года. Обратиться в органы Нацполиции следует в течение месяца после этого.

Если человек найдет оружие после 25 декабря, то он будет немедленно проинформировать об этом Нацпол по номерам 102 или 112, а также передать это оружие полицейским либо для декларирования (чтобы оставить у себя), либо для сдачи полиции. Или же можно указать место, где находится оружие, чтобы Нацполиция сама его изъяла.

Декларированию подлежат боевые пистолеты, автоматы, охотничье оружие (больше об ограничениях читайте здесь).

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