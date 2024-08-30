В українців може бути 2-5 млн незареєстрованої зброї на руках, допоможе новий закон – МВС

Залишити й переробити можна буде як видану державою, так і знайдену зброю

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За оцінками європейських партнерів, з 2014 року у громадян України є 2-5 млн одиниць незареєстрованої зброї на руках, новий закон дозволить не тільки зареєструвати таку зброю, але й залишити її після війни за умови перероблення на дозволену у цивільному обігу. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в ефірі телемарафону.

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Наразі неможливо встановити точну кількість незадекларованої зброї з 2014 року, яка є у громадян на руках, але європейські партнери озвучують цифру 2-5 млн, розповів посадовець.

Проте він визнав, що реальними цифрами можна буде оперувати, коли відбудеться облік зброї згідно з новим законом.

Він назвав два типи такої незадекларованої зброї: перша – яку люди самі знайшли на деокупованій чи іншій території, друга – зброя, яку людям видавали Сили безпеки та оборони у перші дні повномасштабного вторгнення.

Відповідно, Верховна Рада прийняла закон про спрощення такого декларування – громадянин, який знайшов або отримав зброю, може звернутися до органів Національної поліції, аби задекларувати її.

Після декларування особа матиме право зберігати таку зброю впродовж воєнного стану та застосовувати її у випадку відсічі збройній агресії РФ, додав Драп'ятий.

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А уже після завершення воєнного стану, а також 90 днів після цього, громадянин зможе або здати зброю (видана зброя є державною власністю), або переробити свою задекларовану зброю на дозволену у цивільному обігу. Залишити й переробити можна буде як видану, так і знайдену зброю, пояснив посадовець.

За його словами, цим законом держава убереже людину від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї, а з іншої сторони дозволить правоохоронцям отримати додаткову підставу для належного контролю зброї у громадян.

Закон набере чинності з 25 листопада 2024 року. Звернутися до органів Нацполіції потрібно протягом місяця після цього.

Якщо людина знайде зброю після 25 грудня, то вона матиме негайно поінформувати про це Нацпол за номерами 102 або 112, а також передати цю зброю поліціянтам або для декларування (щоб залишити в себе), або для здачі поліції. Або ж можна вказати місце, де знаходиться зброя, щоб Нацполіція сама її вилучила.

Декларуванню підлягають бойові пістолети, автомати, мисливська зброя (більше про обмеження читайте тут).

У червні уповноважений Ради з прав людини взяв на особистий контроль справу Віталія Куколя, мешканця Сумщини, якого обвинувачують у виготовленні й зберіганні зброї та вибухівки. Чоловік зазначає, що робив зброю власноруч для самооборони після російського вторгнення.

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