ОГП: В Україні перекрито канали збуту зброї та наркотиків, підозри отримали 116 осіб

Обшуки (Фото: ОГП)

У ході масштабної спецоперації перекрито канали збуту зброї та наркотиків, підозри отримали понад 100 людей в різних регіонах України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 49 особам за фактами незаконного зберігання та збуту зброї, боєприпасів по всій території України, а також привласнення зброї та боєприпасів.

Ще 67 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних речовин.

Правоохоронці провели 129 обшуків, за результатами яких вилучили зброю та боєприпаси. Це 12 мінометних та протитанкових мін, 187 гранатометів та майже 180 пострілів до них, понад 85 автоматів та кулеметів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї, 124 детонатори.

Крім цього, правоохоронці виявили понад 120 тротилових шашок, понад 170 гранат, 45 пістолетів, майже 38 000 набоїв, 15 кг пороху та артилерійські снаряди.

Також у декількох регіонах України проведено 69 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено психотропних речовин на суму понад 15,5 млн грн – це 15 кілограмів амфетаміну, понад 7000 таблеток MDMA вагою близько трьох кілограмів, майже один кілограм канабісу, понад 80 грамів особливо небезпечної психотропної речовини – PVP.

За версією слідства, підозрювані упродовж 2024 року за допомогою Telegram збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом "закладок" та поштовою службою, в тому числі у прифронтових регіонах. 11 підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації.

Також під час обшуків припинено діяльність лабораторії з виготовлення наркотиків. Наразі триває процес обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

30 серпня заступник очільника МВС Богдан Драп’ятий заявив, що з 2014 року у громадян України є 2-5 млн одиниць незареєстрованої зброї на руках.

Читайте також: Суд заарештував підозрюваного у вбивстві на АЗС у Києві