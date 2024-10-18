"Под крышей вора в законе". В Киеве взяли участника "сходки" по поводу схем для уклонистов

Фигуранту сообщили о подозрении по факту организации, содействия в проведении или участия в преступном собрании

Фото: Нацполиция

Правоохранители заявили о задержании в Киеве участвовавшего в "сходке" участника криминальной банды – на ней решали вопрос перераспределения контроля за группами, незаконно переправляющих людей через границу. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

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Задержание произошло 16 октября. Фигурант – 24-летний житель Черниговской области, который, по данным следствия, непосредственно участвовал в "сходке" в столице при участии других представителей криминалитета.

Правоохранители отмечают: одной из главных причин собрания было принятие решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок военно-врачебных комиссий и документов, позволяющих беспрепятственно выезжать за границу и уклониться от службы в армии.

Фото: Нацполиция

Мужчине сообщили о подозрении по факту организации, содействия в проведении или участии в преступном собрании. В настоящее время ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Максимально фигуранту грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, 24-летний фигурант входил в банду, долгое время функционировавшую под "крышей" так называемого вора в законе. В мае полицейские заявляли о ликвидации еще двух подобных преступных групп.

Деньгами от противоправной деятельности участники группировок наполняли "общак", а также использовали для финансовой поддержки осужденных подельников, пояснил Нацпол.

Полицейские сообщили о спецоперации, в результате которой были задержаны лидеры и участники таких групп, которые сейчас находятся под стражей.