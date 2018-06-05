На старте Tank Challenge ВСУ подвели проблемы с танками: видео

В первый день турнира в Германии украинские танкисты не смогли "на отлично" выполнить упражнение "взвод в наступлении" из-за возникших технических проблем с боевыми машинами, которые помешали качественной стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
Впереди, однако, еще 12 этапов и есть шансы отыграть потерянные пункты.
"Пацаны красавцы, вообще вопросов ноль. А вот у техники случился понедельник... Пока присутствующие тут представители завода-производителя решают, как вышло, что из танков на огневом рубеже получились трактора, я не буду тут трясти своей "экспертной оценкой". Просто скажу: лажа есть лажа и она случилась", - рассказал о проблеме один из членов украинской делегации Алексей Бобовников.
По его словам, французские "Леклерки"также вчера испытывали технические проблемы. Также у него в Facebook можно подробно почитать об этапах турнира.
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3 июня 2018 года в немецком городе Графенвер стартовали международные соревнования по танковому бою Strong Europe Tank Challenge 2018. Соревнования разделены на 13 этапов:
1. Атака
2. Оборона
3. Распознание вражеских боевых машин
4. Оценка ситуации
5. Ремонт/эвакуация/медицина
6. Запрос огня артиллерии
7. Визуальное определение дальности
8. Вождение
9. Эвакуация танка в условиях радиохимической угрозы
10. Стрельба экипажа из стрелкового оружия
11. Преодоление полосы препятствий
12. Танковая олимпиада (переноска БК и запчастей)
13. Снайперская стрельба из танка
В этом году за звание лучшего взвода борются экипажи из восьми стран - Украины, США, ФРГ, Австрии, Франции, Британии, Польши и Швеции. ВСУ выступают на Т-84.
Скриншот из видеозаписи