На старте Tank Challenge ВСУ подвели проблемы с танками: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Тактику украинцев оценили почти в максимальное количество баллов, но из-за проблем с "железом" взвод на турнире в Германии набрал 208 баллов из 500

Реклама
Реклама

В первый день турнира в Германии украинские танкисты не смогли "на отлично" выполнить упражнение "взвод в наступлении" из-за возникших технических проблем с боевыми машинами, которые помешали качественной стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Впереди, однако, еще 12 этапов и есть шансы отыграть потерянные пункты.

"Пацаны красавцы, вообще вопросов ноль. А вот у техники случился понедельник... Пока присутствующие тут представители завода-производителя решают, как вышло, что из танков на огневом рубеже получились трактора, я не буду тут трясти своей "экспертной оценкой". Просто скажу: лажа есть лажа и она случилась", - рассказал о проблеме один из членов украинской делегации Алексей Бобовников.

По его словам, французские "Леклерки"также вчера испытывали технические проблемы. Также у него в Facebook можно подробно почитать об этапах турнира.

Смотрите также: В ФРГ стартовал танковый турнир, был "день открытых люков": видео

3 июня 2018 года в немецком городе Графенвер стартовали международные соревнования по танковому бою Strong Europe Tank Challenge 2018. Соревнования разделены на 13 этапов:

1. Атака
2. Оборона
3. Распознание вражеских боевых машин
4. Оценка ситуации
5. Ремонт/эвакуация/медицина
6. Запрос огня артиллерии
7. Визуальное определение дальности
8. Вождение
9. Эвакуация танка в условиях радиохимической угрозы
10. Стрельба экипажа из стрелкового оружия
11. Преодоление полосы препятствий
12. Танковая олимпиада (переноска БК и запчастей)
13. Снайперская стрельба из танка

В этом году за звание лучшего взвода борются экипажи из восьми стран - Украины, США, ФРГ, Австрии, Франции, Британии, Польши и Швеции. ВСУ выступают на Т-84.

Скриншот из видеозаписи

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Tank Challenge, соревнования, видео, танк, полигон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
На старте Tank Challenge ВСУ подвели проблемы с танками: видео
На старте Tank Challenge ВСУ подвели проблемы с танками: видео
Самый дорогой автомобиль в мире продали за $70 миллионов
Самый дорогой автомобиль в мире продали за $70 миллионов
Мэр Дрогобыча в горсовете избил местного жителя: видео
Мэр Дрогобыча в горсовете избил местного жителя: видео
Технологии Apple представила iOS 12: она быстрая, с мемодзи и защитой детей
На АЗС начали снижаться цены на бензин и дизтопливо
ТЭК На АЗС начали снижаться цены на бензин и дизтопливо
Нафтогаз готов пойти на разделение Укрнафты - СМИ
ТЭК Нафтогаз готов пойти на разделение Укрнафты - СМИ
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
На старте Tank Challenge ВСУ подвели проблемы с танками: видео
На старте Tank Challenge ВСУ подвели проблемы с танками: видео
Мэр Дрогобыча в горсовете избил местного жителя: видео
Мэр Дрогобыча в горсовете избил местного жителя: видео 04.06.18, 17:09
Истребители ВСУ над пляжами Затоки и Кирилловки: видео
Истребители ВСУ над пляжами Затоки и Кирилловки: видео 04.06.18, 16:39
Украина разгромила сборную Албании со счетом 4:1 - видео голов
Украина разгромила сборную Албании со счетом 4:1 - видео голов 04.06.18, 10:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 