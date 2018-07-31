Опубликовано видео с тем, кто облил кислотой чиновницу в Херсоне

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Полиция просит сообщать любую информацию о личности или пребывании подозреваемого в нападении на Катерину Гандзюк

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Национальная полиция обнародовало видео, где запечатлен человек, который плеснул кислотой в лицо управляющей делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Катерине Гандзюк.

На опубликованных кадрах заснят мужчина в бейсболке, который убегает с места преступления после нападения на чиновницу.

"Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь", - сообщили в полиции и попросили сообщать любую информацию о нем по номеру 102.

По предварительной информации, около в 08:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина 20-25 лет, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил жидкость, предварительно кислоту в лицо женщины, после чего скрылся.

Сегодня утром, 31 июля, неизвестный совершил нападение на управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, он ей в лицо плеснул кислотой. 

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Теги: Херсонский горсовет, полиция, нападение, горсовет, ожоги, кислота, Екатерина Гандзюк, ожог
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