Под Одессой молния сожгла школу - фото, видео

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Возгорание началось около полуночи, уничтожены более, чем три класса

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В городе Балта Одесской области в школе произошел пожар из-за попадания молнии. Об этом сообщает управление ГСЧС области.

Согласно сообщению спасателей, возгорание возникло на третьем этаже здания около полуночи. Огонь тушили более трех часов, он уничтожил три класса, а также перекрытие и крышу здания школы общей площадью 200 кв.м.

По предварительным данным, в здание школы попала молния, из-за чего начался пожар. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

К тушению пожара привлекалось пять единиц техники и 25 спасателей.

Фото, видео: ГСЧС, сайт города Одесса 048

15 июня киевскому фотографу Александру Гусеву во время грозы в столице удалось заснять на видео момент попадания молнии в Киевскую телевышку. Ролик мужчина опубликовал в своем Facebook.

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Теги: одесса, пожар, школа, молния, балта
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