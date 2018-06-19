Шведские танкисты отметили опыт ВСУ в боях с бронетехникой РФ

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Военнослужащие Швеции, которые на недавнем турнире Tank Challenge уступили только немцам, довольны тем, что на соревнования приехала "сборная Украины"

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Шведские танкисты, серебряные призеры недавно завершившегося международного турнира в Германии, отметили у себя в Facebook, насколько ценно выступать на одном полигоне с бойцами украинской армии, которая воюет в Донбассе против оккупантов из РФ.

"Украина с ее Т-84 была очень интересной особенностью турнира. Особенно полезным было знакомство с недавним опытом борьбы украинцев против современных вражеских танков (на востоке Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы танковых войск Швеции.

Шведы также отметили, что важнейшей частью турнира является общение и обмен опытом между военными стран-союзников.

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3-8 июня 2018 года в немецком городе Графенвер проходили соревнования по танковому бою Strong Europe Tank Challenge 2018. В этом году лучшими стали немецкие танкисты. На учения приехали экипажи из восьми стран - Украины, США, ФРГ, Австрии, Франции, Британии, Польши и Швеции. ВСУ выступали на Т-84.

Шведские экипажи:

Украинские экипажи:

Высококачественные фото всего турнира можно скачать на одном из сайтов Пентагона после бесплатной регистрации.

Все новости на LIGA.net о турнире Tank Challenge в 2018 году доступны по клику.

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Теги: Tank Challenge, соревнования, видео, швеция, танк, полигон, т84
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