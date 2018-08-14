У бывшего бойца батальона Киев-2 нашли арсенал оружия: видео

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По данным полиции, злоумышленник привез оружие в 2014 году из зоны АТО

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В Киеве, на Оболони, в гараже, которым пользуется бывший военнослужащий батальона Киев-2, во время обыска обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона.

В частности, обнаружены четыре ручных противотанковых гранатомета, четыре мины МОН 50, 25 тротиловых шашек весом 200 граммов каждая, четыре тротиловых шашки весом 400 граммов, около 2 кг пластида, 27 гранат РГД-5, 15 гранат Ф-1, 12 электродетонаторов и одну зажигательную трубку, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 (трассирующие) общим количеством более 4 тысяч единиц.

Обыски проводились в гаражном кооперативе в Оболонском районе Киева.

В столичной полиции, которая также принимала участие в операции, отметили, что обыски еще не завершились, так как, по оперативным данным, у себя дома бывший военный хранит пистолеты, подствольные гранатометы и снайперские винтовки.

По данным полиции, злоумышленник привез оружие в 2014 году из зоны АТО.

Экс-военного собираются задержать в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК.

Батальон Киев-2 был сформирован из членов Самообороны Майдана в 2014 году. Костяк подразделения составили бывшие военные с афганской сотни и активисты праворадикального движения С14. Батальон входил в состав МВД.

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Теги: боеприпасы, оружие, обыск, С14, киев-2
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