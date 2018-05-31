ВСУ в щепки разнесли позицию боевиков "Прыщ" близ Горловки: видео

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Военные, как традиционно сообщают в сводках операции объединенных сил, вели активные оборонительные действия и давали адекватный ответ террористам

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Подразделение 54-й бригады ВСУ ликвидировало укрепленную позицию российско-террористических войск в районе временно оккупированной Горловки. Соответствующую запись выложил 31 мая в YouТube волонтер Юрий Мысягин, который не первый год опекает военнослужащих на Светлодарской дуге фронта.

На видео, снятом с высоты птичьего полета, видно, "как группа К-2 при помощи 25-го батальона разносит в щепки сепарскую позицию "Прыщ", она же "Фурункул", находящуюся в "Волшебном лесу".

"Ждем опровержение (боевиков), что все это постановка, снятая в павильоне киностудии", - сыронизировал волонтер.

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По его словам, военнослужащие в зоне ООС стараются не рассказывать о ходе войны, потому что "у них работы невпроворот - им врага бить надо".

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Теги: обстрел, ВСУ, война в донбассе, позиция, юрий мысягин
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