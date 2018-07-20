Второе смертельное ДТП за утро: 10 погибших под Житомиром - фото

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Маршрутка Ровно-Киев ехала в направлении Житомира и столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом - такова предварительная версия

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На трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир в 10:37 утра произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек, сообщает со ссылкой на спикера полиции Житомирской области Аллу Ващенко местный канал UA:Житомир.

Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП - это 127-й километр трассы - работают полицейские, спасатели и экипажи "скорых".

Фото: dtp.kiev.ua, zhitomir.today, zhzh.info, Нацполиция

Как пишет dtp.kiev.ua, "маршрутка Фольксваген на полном ходу зашла в фуру: изуродованные тела в салоне и на дороге, еще 10 человек в больнице, в основном с тяжелыми травмами".

Четверых травмированных доставили в областную больницу, двоих - в районную, остальных, возможно, во 2-ю городскую.

Водитель фуры не пострадал.

В Житомирской области завтра будет объявлен день траура.

Место ДТП на карте региона:

20 июля около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса около пгт Кривое Озеро в Николаевской области произошло смертельное ДТП: погибли пять человек, 12 госпитализированы.

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Теги: дтп
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