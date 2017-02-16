Адриан Каратницкий: Вектор Трампа на сближение с Московй обречен

"Теплые слова Трампа могут остаться в прошлом". Интервью LIGA.net со старшим научным сотрудником Атлантического совета (США)

Отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна возымела эффект разорвавшейся бомбы для американской политики. Дело в том, что Флинна из-за переговоров с российским послом в конце декабря, еще до инаугурации Трампа, обвиняют в нарушении Акта Логана - закона, запрещающего гражданам США несанкционированные властями переговоры с представителями иностранных государств, имеющими разногласия с США. Демократы требуют расследования его деятельности, причин обсуждения отмены санкций с российским послом, и это расследование может ударить по президенту Дональду Трампу. Одновременно Белый Дом неожиданно потребовал от России вернуть Украине Крым и способствовать деэскалации в Донбассе, тем самым вызвав истерику в Кремле.

О том, какие последствия будет иметь скандальная отставка Флинна для президента США и его российской политики, и как Украине наладить отношения с администрацией Трампа в интервью LIGA.net рассказал бывший президент Freedom House, старший научный сотрудник Атлантического совета (США) Адриан Каратницкий.

- Официальная позиция Белого Дома в отношении отставки Майкла Флинна: он утратил доверие президента. По вашему мнению, что на самом деле произошло в администрации Трампа?

- Я думаю, что тут может быть кое-что куда более угрожающее. Флинн действительно нарушил американский закон, вступая в содержательные контакты с российским послом от имени избранного президента. Тут главный вопрос - выходил ли Флинн на контакты с послом Кисляком с одобрения Трампа. Если это так - это может создать дополнительные угрозы политической поддержке самого Трампа. Охоты на ведьм не будет, но как сказал один из американских эссеистов: Флинн был закуской, а главным блюдом может стать Трамп. Возможен кризис вокруг него.



Я думаю, мы увидим нормализацию традиционной политики в отношении России, более "ястребиную" позицию. Теплые слова Трампа могут остаться в прошлом. Трамп достаточно обжегся на Флинне, и теперь он будет более сдержанным и осторожным

Трампа уже настолько атакуют из-за его российской политики, что теперь он будет очень колебаться выражать какие-либо благие слова в адрес Путина, которые вызовут возмущение. Они могут быть расценены либо как наличие определенного компромата на него со стороны Кремля, либо как своеобразная тактика открытия дверей к сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом. Трамп теперь будет очень осторожным в отношении российской политики. Я думаю, мы увидим нормализацию традиционной политики в отношении России, более "ястребиную" позицию. Теплые слова Трампа могут остаться в прошлом. Уже есть резкие высказывания, например пресс-секретаря Трампа Спайсера о том, что Крым должен быть возвращен Украине. Трамп достаточно обжегся на Флинне, и теперь он будет более сдержанным и осторожным. Вектор на сближение с Россией, я думаю, обречен на завершение.

Взгляды Трампа и дальше будут встречаться с противовесом в лице истеблишмента и институционной инертностью. Трамп оказался в некоторых сферах вне консенсуса, который существовал в Республиканской партии десятилетиями. Его президентство - это не традиционное республиканское президентство, это сосуществование внесистемного президента с контролирующей Конгресс Республиканской партией, так как их идеология и ценности отличаются. Напомню, что российские кибератаки разгневали и сделали ястребов из членов Демократической партии, которая раньше была больше настроена на компромисс с Россией. Вместе с ястребами и з Республиканской партии, на фоне падения рейтингов Трампа, они могут создать конституционное большинство и, например, заблокировать решение Трампа по санкциям. Если Трамп будет и дальше пытаться взаимодействовать с враждебными странами, к которым истеблишмент относит Россию, мы можем увидеть желание ограничить полномочия президента во внешней политике. Ключевым фактором будет рейтинг Трампа, а он у президента уже падает.

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Я не думаю, что возможен импичмент. Однако разведывательное сообщество точно имеет доступ к телефонным разговорам с российскими представителями, и если там будет обнаружено что-то существенное, то это даст толчок к расследованиям

- Если все-таки выяснится, что это Трамп отдал Флинну распоряжение вести переговоры с российским послом, чем это будет угрожать президенту США?

- Такие контакты - переговоры с российским послом - нарушают этику общения с государствами, которые не являются союзниками США. Избранный президент, который еще не приступил к исполнению обязанностей, не имеет права подрывать политику действующего президента. Возможны слушания в Конгрессе о том, почему Трампу были так важны эти переговоры, были ли с этим связаны какие-то экономические интересы. Я не думаю, что возможен импичмент. Однако разведывательное сообщество точно имеет доступ к телефонным разговорам с российскими представителями, и если там будет обнаружено что-то существенное, то это даст толчок к расследованиям.

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- Является ли отставка Флинна признаком усиления позиций вице-президента Майкла Пенса, который близок к республиканскому истеблишменту?

- Нет, усиление позиций Майкла Пенса произойдет, когда ослабнут позиции советника Трампа Стивена Бэннона. Бэннон был одним из двигателей кампании Трампа, и если та риторика, которая помогла Трампу стать президентом, будет иметь теперь противоположный эффект на популярность президента США, он будет более зависимым от советов Пенса и главы аппарата Белого Дома Райнса Прибуса. То есть усилится влияние традиционных политиков на Трампа.

Трамп победил на выборах как внесистемный политик. Его избрание ведь является проявлением обеспокоенности избирателей, что традиционные способы жизни могут быть разрушены вследствие миграции. В определенной степени он представляет национализм, противостояние "культуре Давоса", которая предусматривает открытые границы для капиталов и рабочей силы, разрушение традиционных ценностей. Эти процессы вызывают беспокойство и в европейских обществах, и в Америке. Нужно признать, что динамичное развитие капитализма привело к большей социальной стратификации, рыночная экономика должны найти способ справиться с этим. Поэтому избрание Трампа может быть даже стимулом для переосмысления позиции традиционных политических сил.

- Какое влияние Стивен Бэннон, которого Трамп включил в состав Совета национальной безопасности, имеет на формирование внешней политики США? Известно о его симпатиях к прокремлевским популистам в Европе.

- Бэннон считает, что цивилизационную угрозу представляет секуляризм - отказ от христианской религиозности, традиционных ценностей, и влияние радикального ислама. Он считает, что идет борьба между исламом и христианским миром, апогей этой борьбы может быть достигнут в наше время, поэтому Россия может выступить временным союзником США. Однако, эксцентричное видение Бэннона не выдержит критики. Cо временем Трамп вернется к традиционным формулировкам внешней политики.

Бэннон может попытаться наладить отношения с европейскими популистами и Россией, но я думаю, что весь истеблишмент будет тянуть в другом направлении. Учитывая, в каком хаотичном состоянии администрация находится в последние дни, я думаю, что Трамп в итоге отмежуется от подобной политики. Есть и вероятность конфликтов в кабинете - люди из республиканского истеблишмента могут войти в конфликт с Бэнноном.



Если Россия будет вести себя с новой администрацией по старому, то попытки наладить сотрудничество США и РФ будут обречены

- Россия недавно развернула крылатую ракету наземного базирования SSC-8, а возле американского эсминца Porterв Черном море пролетели несколько российских военных самолетов. Где же жесткая реакция Трампа, которую от него ждали в ответ на подобные инциденты?

- Я думаю, что реакция еще будет. Министр обороны Джеймс Мэттис не зря посещал ключевые страны-союзники и подтверждал кардинальные постулаты внешней политики США в отношении Дальнего и Ближнего Востока. Проблемы в Совете национальной безопасности, отставка Флинна, тоже могут быть причиной отсутствия быстрой реакции на события. Если Россия будет вести себя с новой администрацией по старому, то попытки наладить сотрудничество США и РФ будут обречены.

- Какие действия должна предпринять Украина, чтобы наладить отношения с администрацией Трампа?

- Нужны посредники, которые имеют доступ к ключевым людям в администрации, нужно ежедневно вести общение с администрацией. После разговоров Порошенко и Трампа есть более ясная позиция по Украине. Также все украинские политики, которые хотят помочь Украине в отношениях с США, должны координировать свои действия. Сейчас Саакашвили как разменной монетой торгует своими отношениями с Трампом, хотя они были построены на реализации неудавшегося проекта. Вряд ли Трамп, потративший на этот проект время, будет видеть в Саакашвили человека, который может быть его достойным партнером.

Интервью подготовлено при содействии Украинского института будущего

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