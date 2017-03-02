Райнин: Блокада выгодна политикам-аматорам, олигархам и России

Глава АП Игорь Райнин - о блокаде оккупированного Донбасса, пресс-конференции президента, мажоритарных выборах и политических рейтингах

В эти дни исполняется ровно полгода, как бывший губернатор Харьковской области Игорь Райнин сменил на посту главы Администрации президента Бориса Ложкина. По сложившейся украинской традиции пост руководителя президентской канцелярии демонизирован - Банковую часто называют вторым Кабмином и теневым центром принятия властных решений в стране. Глава АП со времен Табачника считается серым кардиналом - причем роль этого чиновника была особенно весомой в моменты ослабления президента. При президенте Порошенко, едва ли не лично руководящим всей своей вертикалью, от Генштаба до МИДа, дисциплинированный исполнитель Райнин выглядит человеком на своем месте - нацеленным на результат управленцем без личных политических амбиций. В интервью LIGA.net Райнин рассказал о специфике работы президентской администрации сегодня и прокомментировал актуальную политическую повестку. Плохая новость - большой пресс-конференции президента общество в ближайшее время, скорее всего, так и не дождется.



- Кого вы можете назвать "своей командой" в Администрации президента и в регионах? Ведь заместители главы АП с уходом вашего предшественника, остались те же? Со времен Медведчука, Балоги, и так далее, принято считать, что глава АП - самостоятельный политик, который так или иначе ведет собственную политику и имеет свою команду

- История Балоги или Медведчука - не самая позитивная для общества, поэтому не может быть эталоном для сравнения. Что касается команды, то все, кто работает в президентской вертикали - и я, и мой предшественник, и все заместители главы АП и главы местных государственных администраций - мы все команда президента.

- Как только вы были назначены в руководство АП, журналисты и эксперты разделились во мнении, "чей" вы человек - Авакова или Ложкина.

- Это любовь СМИ к конспирологии. И с Аваковым, и с Ложкиным я много работал, потому причины этих фантазий понятны.

- Что вы изменили в работе администрации, по сравнению с предшественником?

- Я противник стиля работы, когда человек приходит на должность, и тут же начинает говорить, что до него ничего не делалось, или делалось неправильно, и он все будет переделывать по-своему. Это верх непрофессионализма. Любимое занятие неопытных политиков - поменять структуру, всех уволить, привести "новые лица", и не важно, что они могут не обладать соответствующей подготовкой. Обычно в таких случаях профессионализм подменяется якобы хорошей коммуникативностью, что их якобы поддерживает гражданское общество.

- Некоторые называют это реформой.

- Ломать - это не значит реформировать. С первых дней работы главой Харьковской ОГА, я, не проанализировав, ничего не менял. Напомню, что это было начало февраля-2015 - очень тяжелое время, за несколько дней до подписания минских соглашений. Из 27 глав районных глав администраций в Харьковской области не было 19-ти. Но даже в то время мы ничего не ломали, а наоборот - усиливали, подбирали людей.

После назначения на должность главы Администрации президента, я говорил, что в вначале изучу состояние дел и предложу президенту модель работы Администрации, в том числе и того, что касается кадрового состава. Могу сказать, что изменения будут. Речь не идет о том, чтобы привести кого-то своего, с кем лично тебе комфортно работать. Люди должны подбираться под функции, а не наоборот. Есть определенные подходы и механизмы работы, тактика, и под нее должны подбираться кадры. Это должны быть люди с опытом, с репутацией, которая не вызывает недоверия и отторжения, а также с желанием работать.



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Качество работы определяют конкретные люди, и их квалификация. Например, я убежден, что необходимо ввести должность заместителя главы Администрации президента по экономическим вопросам. Работа на укрепление экономики страны должны быть приоритетом для всех органов власти. Мы уже провели несколько собеседований, определяемся с кандидатурой.

Причем, речь не идет о дублировании или замещении работы правительства. Власть в Украине сегодня должна работать консолидировано. Мы ищем варианты усиления консолидации. Я считаю, что премьер-министр Гройсман достаточно динамично работает. За прошлый год наблюдается рост ВВП в каждом квартале. Также очень важный шаг, как бы ни критиковали оппоненты, это повышение минимальной зарплаты, а также зарплаты в целом для работников сферы образования и медицины.

- Вам тут же ответят недоброжелатели, что высокие тарифы съедают это небольшое увеличение.

- Недоброжелатели на то и есть, чтобы видеть во всем только негатив. Это их позиция, не всегда государственная, мягко говоря. Я был в оппозиции четыре года и знаю, что критиковать нужно то, что действительно неправильно. Сегодня в экономическом плане Украина делает максимум, чего ни одна воюющая страна никогда не делала.

Мы выигрывали все выборы с 2014 года - президентские, парламентские и местные. И выиграли бы их сегодня. Просто избирательная кампания - это напряжение для любой страны. Для Украины это сегодня небезопасно

Да, повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен - это тоже мало, это чуть больше, чем 100 евро, но ведь было в два раза меньше.

- Губернаторский корпус останется неизменным в этом году?

- Не называя фамилий, и области я могу сказать, что есть некоторые проблемные точки, где руководители не справляются и не успевают за требованиями президента и требованиями людей. Я буду вносить президенту предложения по усилению кадрового состава руководства в таких областях.

- Считаете ли вы, что Украине временно было бы целесообразно вернуться к модели президентской республики - пока идет война, ради большей эффективности и оперативности работы власти?

- Не совсем. Президент выступает за баланс власти. Пересмотр формы правления сегодня несвоевременен, в стране и так много потрясений. Я считаю, что существующая парламентско-президентская форма правления может быть эффективной, а очередная перестройка механизма управления страной сегодня только навредит. Эта модель наиболее подходит Украине, исходя из исторических традиций и ментальности. Проблема не в той или иной форме правления, а скорее в отсутствии политической ответственности многих политиков. Но также хочу заметить, что кроме ответственности политиков, должна быть ответственность общества. Почему политики занимаются популизмом, который я называю мошенничеством? Потому что в обществе это в определенной части востребовано.

- Сегодня голоса в парламенте для принятия ключевых законов власть находит легко. Не секрет, что при всех президентах, его администрации обеспечивали поиск голосов в Раде. В разное время говорили, что этим занимается Андрей Клюев, или, например, Борис Ложкин. Кто сегодня от вас работает с парламентским большинством в этом отношении?

- Сотрудничество с Радой необходимо, потому что президент - субъект законодательной инициативы и многие законопроекты требуют его участия. Только выражение "искать голоса" я бы заменил на слово "убеждать". В это слово я вкладываю абсолютно нормальный смысл. Президент общается с депутатскими группами и фракциями, я тоже общаюсь, но нельзя сказать, что в администрации есть какой-то специальный человек, который ответственен за кулуарные договоренности по голосованиям. Если кто-то утверждает другое, то это не более, чем фейк.

- Многие называют склонность к микроменеджменту - одной из слабых сторон президента. Говорят, он лично тратит много времени на вопросы, решение которых должен был бы делегировать. Насколько это чувствуется в АП?

- Президент действительно много работает. Быть в курсе всех процессов и реформаторских инициатив - это не слабая, а сильная стороны национального лидера.

- Проблема в том, что он заменяет собой МИД, а это расслабляет внешнеполитическое ведомство.

- Сегодня внешняя политика - тема №1 для Украины, потому не удивительно, что президент уделяет ей больше всего сил и времени в своем графике. Оборона и внешняя политика - конституционные функции президента. А насчет того, что это расслабляет МИД - это вопрос очень спорный.

- Если весь мир, наши западные партнеры в курсе, что внешнюю политику ведет лично президент, то это снижает авторитет министра иностранных дел в глазах собеседников, даже в формате минской группы.

- Если президент больше времени посвящает внешней политике, то очевидно, что он наоборот заинтересован, чтобы МИД работал с максимальной эффективностью. К тому же президент не замещает собой функциональные обязанности министра. Министр иностранных дел Украины - Павел Климкин. Точка.

- Сравните работу на посту главы обладминистрации и в руководстве АП: в чем плюсы и минусы одного и другого лично для вас?

- Специфика работы разная, сравнивать некорректно. На региональном уровне у политиков больше ответственности, потому что они ближе к людям. Там меньше популизма и больше конкретной работы. Что касается центрального уровня, то здесь у политиков на первом месте "месседж" и критика чего-либо, а результат второстепенен.

Также могу сказать, что уровень подготовки государственных служащих центрального уровня по определению должен быть выше, чем регионального. Я сегодня такого преимущества не вижу.

- Важная тема децентрализации и закона о госслужбе. Прокомментируйте, как это все проходит на практике, в чем риски и поле для совершенствования?

- Децентрализация - это успешная реформа. Регионы, в которых руководство эффективно работает, только выиграли от бюджетной децентрализации. Бытует мнение, что передача властных полномочий на места ослабляет центральную власть. Я так не считаю. Наоборот, сила центральной власти в том, чтобы дать как можно больше полномочий регионам и добиться вместе с регионами максимально эффективного использования этих полномочий.

Что касается закона о госслужбе, то я с самого начала предостерегал, что он недоработан. Я за реформу госслужбы, за разделение государственных и политических должностей, за конкурсный подбор госслужащих, но механизм реализации этих идей должен быть лучше проработан. Иначе возникают проблемы. К примеру, у нас много граничащих с Россией и с зоной АТО областей и районов. По действующему закону о госслужбе при смене главы районной администрации самый быстрый срок, в течение которого можно назначить нового главу - полтора месяца. А теперь представьте себе районы, которые граничат с РФ и зоной АТО без власти на этот срок. Повторяю, возникают проблемы.

К тому же есть много недоработок и другого характера. По этому закону считается, что замминистра - это фигура политическая, с чем я не согласен, а глава обладминистрации - фигура неполитическая, что тоже неправильно. Потому что глава ОГА призван соблюдать политический баланс на территории области, заниматься вопросами территориальной обороны, он представляет президента в регионе, работает с международными организациями.

Ну и, например, по категориям, замглавы областной администрации у нас категория "В" государственной службы, а глава районной администрации - категория "А". Это тоже неправильно, потому что замгубернатора руководит областью на время отсутствия главы облгосадминистрации. То есть, направление реформы госслужбы правильное, но закон нуждается в серьезной доработке.

- Общаетесь ли вы с российскими коллегами из АП Путина. Если да, то на каком уровне и о чем проходят такие контакты?

- Нет. В этом нет необходимости. Каналы общения с РФ у нас определены - через МИД, трехстороннюю контактную группу и нормандский формат.

- Прокомментируйте кейс с указом Путина о признании "паспортов" так называемых ДНР/ЛНР.

- Россия тем самым подтвердила, что они имеют прямое отношение к террористам в Донбассе.

- Как вы оцениваете эксперимент с привлечением иностранцев в украинскую власть?

- Объемную оценку давать пока рано, многие иностранцы продолжают работать в органах власти в Украине. У меня к этому сложное отношение. С одной стороны, нет ничего плохого в привлечении опытных иностранных специалистов, с другой стороны, нельзя из этого делать рекламный проспект и говорить, что иностранцы эффективнее украинцев. Те люди, которые привлекались к работе, мне кажется, не во всем обладали качествами эффективных менеджеров, но это не значит, что практика в целом должна быть признана ошибочной.



Если Донбасс наш, значит и шахты на его территории тоже наши. И уголь наш. Какие могут быть вопросы? Почему же блокадники так же не выступают против завозимого из России Курченко газа и нефтепродуктов в Украину?

- Конкурсные отборы - это не всегда хорошо, как часто принято считать?

- Для меня коллективная ответственность всегда хуже, чем индивидуальная. Я требую от своих подчиненных индивидуальной ответственности. Многим не нравится, но так будет. И сам готов нести индивидуальную ответственность за свою работу.

- Почему больше года президент Порошенко не проводит большую итоговую пресс-конференцию, и можно ли ее ожидать в обозримом будущем?

- В привычном формате большой пресс-конференции президента со СМИ, действительно, давно не было. Но президент, как мне кажется всегда общается со СМИ. После многих мероприятий есть подход к прессе.

- Это же не то.

- Я считаю, наша цель ведь не формально провести пресс-конференцию, а в целом выработать наиболее оптимальный механизм информирования СМИ и общественности. Мы работаем над поиском такого формата.

- То есть организация пресс-конференции вообще не стоит на повестке дня?

- На повестке дня стоит вопрос усовершенствования работы со СМИ. Пока это не самое сильное звено в нашей работе, я это признаю.

- Готовится ли план работы по кампании обеспечения второго срока для президента Порошенко?

- Сразу скажу, что никакие "штабы" в регионах не разворачиваются и не формируются. Лучшая подготовка к президентской кампании - это наличие результата. Президент уже принял много судьбоносных решений для страны, для ее безопасности и сохранения целостности. Просто, это не всегда видно, так как хорошее заметно меньше, чем плохое. Это как в бизнесе - никто не считает неполученные потери, все считают неполученную прибыль. Как человек с Востока страны, я утверждаю, что Порошенко спас страну от разрыва.

По моему мнению, из политических лидеров, Порошенко сегодня единственный, кто в состоянии и дальше удерживать и объединять страну.

- Но вы же видите соцопросы - в президентском рейтинге лидирует Тимошенко.

- Во-первых, существуют разные социологические опросы. И результаты их тоже разные

Другое дело, что оппозиция должна критиковать власть, предлагая реальную альтернативу. А многие политические силы получают дешевую популярность за счет того, что часто просто лгут, пользуясь неосведомленностью части общества. Врать - это не функция оппозиции.

К сожалению, в Украине сегодня нет эффективной оппозиции. Возвращаясь к теме социологических исследований, не забывайте, что сегодня в целом уровень доверия ко всем политикам в обществе довольно низок.

- В последнее время вокруг президентской команды появляются странные, шокирующие инфоповоды. Отравление Кононенко - оно было или нет? Почему об этом не говорят? Та же тема по Гончаренко - что это было?

- Знаете, громкая публичная дискуссия вокруг вопросов здоровья кого-либо меня всегда смущала. Есть понятие медицинской тайны. Что касается Игоря Кононенко, то могу сказать только единственное, он действительно проходил курс медицинской реабилитации.

По поводу Гончаренко: не хочу повторяться, СБУ в своей информации все подробно все изложила.

- Тема последних дней - Дмитрий Фирташ. Ждут ли его в Украине или вся надежда на Австрийский Минюст и ФБР?

- Сегодня я не вижу юридической возможности для Фирташа пересечь границу Австрии. Дальше все будет решать европейская юстиция и правоохранительные органы США.

- Кто стоит за блокадой Донбасса?

- Тот, кому это выгодно. А это выгодно, во-первых, российской стороне - любое напряжение ситуации на Востоке - это ослабление позиций на всей территории Украины. Во-вторых - это те люди, которые внутри Украины хотят дестабилизировать ситуацию с выгодой для себя, не понимая катастрофических последствий. Это как политики, так и часть олигархов. И третьи - это политики-аматоры среднего пошиба, которые видят в сложившейся ситуации личную выгоду.

- Можете назвать олигархов, кому выгодно?

- Будут доказанные факты - обязательно назову фамилии. Скрывать ничего не буду.

- Тут есть еще реальный вопрос целесообразности торговли с теми, с кем мы воюем. Блокадники используют этот аргумент, и его трудно оспорить.

- Если Донбасс наш, значит и шахты на его территории тоже наши. И уголь наш. Какие могут быть вопросы? Почему же блокадники так же не выступают против завозимого из России Курченко газа и нефтепродуктов в Украину?

- О газе поговорим отдельно. А что касается поводу угля, то деньги, которые мы платим предприятиям на той стороне идут на содержание боевиков, воюющих против украинской армии.

- Я не сторонник взаимоотношений с террористами. Но энергетическая системы Украины формировалась даже не 25 лет назад, а гораздо раньше. Разорвать ее за год-два невозможно - нужно предложить альтернативу. Альтернатива тоже есть, но она в разы дороже. К тому же, возникнут проблемы с металлургическими предприятиями. Это многотысячные трудовые коллективы. От эффективности работы металлургического производства и экспорта его продукции серьезно зависит валютный курс. Я против экономического коллапса. Отмечу что 16 февраля было проведено заседание СНБО, на котором четко было обозначено направление и задача Кабмину найти необходимые пути разрешения ситуации. Кабмин над этим работает.

- Вам все равно придется решать эту проблему. От разговоров о том, как должно быть в идеале, она не исчезнет. А тут либо силой разблокировать с помощью Нацгвардии, либо пойти на уступки. Ведь участники блокады просто так не уйдут.



- В первую очередь, нужно убедить в нашей правоте тех, кто искренне поддерживает блокаду - не за деньги и не за политические дивиденды. Да, таких меньшинство. Но если обманутых, допустим, даже около 20%, то их переубеждение - уже большой шаг для решения проблемы. Такая работа ведется.

- В последние дни также приходят сообщения о зачистке импортеров сжиженного газа в Украину. Участники рынка говорят, что это делается в интересах Порошенко и Медведчука.

- Тут все просто. В этой ситуации газ и дизельное топливо в большинстве случаев идут с компаний которые сотрудничают из предприятиями Курченко. Почему-то участников рынка не беспокоит, что они платят деньги Курченко. В данном случае СБУ отстаивает национальные интересы. Открыто уголовное производство по статье "финансирование терроризма" в отношении Курченко и его хозяйственной деятельности, связанной с Украиной. Я не вижу никакого передела рынка.

- Ваше мнение о национализации Приват-банка. Что это было, почему так быстро и кулуарно и какие могут быть еще не открывшиеся последствия?

- Банк был в неплатежеспособном состоянии, и он бы рухнул. Пусть не на завтра, так через неделю. Власть проявила высокую эффективность, спасла банк, тем самым спасая вклады миллионов - 20 миллионов граждан Украины имеют карточки Привата - это полстраны. Граждане никак не пострадали от национализации. Банк сегодня работает и вкладчики не испытывают каких-то сложностей.

Гройсман - человек из команды президента. На сегодня нет оснований утверждать, что Гройсман формирует какую то отдельную группу своих сторонников в Раде или на местах. У него нет своей партии, и он не ведет политической деятельности

Все это проходило не в один день, как могло показаться. Просто в публичную плоскость не выносилось, чтобы не создать непрогнозируемую панику. О том, почему бывшие собственники довели банк до такого состояния - это другой вопрос. Я не хотел бы это комментировать, есть уполномоченные для этого люди. К тому же акционеры сами обратились с письмом к руководству страны с просьбой о национализации банка.

- Борис Ложкин сейчас в США (разговор состоялся в воскресенье 26 февраля - ред.). Это ему поручено завязать контакты с администрацией Трампа? Почему, на ваш взгляд, так безрассудно сделали ставку на победу Клинтон? Кто просчитался?

- Вы правы, такая уверенность в победе Клинтон была только в Украине, и СМИ ее массово разгоняли.

- И власть с удовольствием поддерживала.

- Ну, власть тоже люди. Необходимый анализ ситуации был проведен и соответствующие выводы сделаны. Что касается Бориса Ложкина, то он секретарь инвестиционного нацсовета и замсекретаря национальной рады реформ. Нет, он не ездил "налаживать связи с командой Трампа". У него в Штатах достаточно напряженная программа, но она носит исключительно цели экономического и инвестиционного сотрудничества. Все встречи открыты - никакого закулисья.

- "План Артеменка" - это серьезно?

- Народный депутат Украины - это политический деятель. Он передает какую-ту информацию другим странам, о чем-то заявляет и что-то предлагает от имени страны, не будучи уполномоченным для этого - естественно, это преступление.

- Почему спецслужбы не пресекли это раньше?

- Сейчас рано давать оценку.

- Есть информация, в том числе и от политиков, что существует некий конфликт между премьером и президентом. Якобы он вызван тем, что премьер ведет самостоятельную политическую деятельность. Отсюда вопрос - есть ли у Гройсмана гарантия пребывания в должности премьера на длительный срок. Не шатается ли кресло?

- Политикуму всегда нужна интрига. Гройсман - человек из команды президента. На сегодня нет оснований утверждать, что Гройсман формирует какую то отдельную группу своих сторонников в Раде или на местах. У него нет своей партии, и он не ведет политической деятельности. У премьер-министра очень много работы - не до политики.

- Тот же вопрос по жизнеспособности коалиции и досрочным выборам.

- В коалиции есть дискуссия, но это не тот конфликт, который мог бы привести к ее распаду. Давайте не путать конфликт и дискуссию.

Но, на всякий случай, хочу сказать, что БПП не боится никаких выборов. Мы выигрывали все выборы с 2014 года - президентские, парламентские и местные. И выиграли бы их сегодня. Просто избирательная кампания - это напряжение для любой страны. Для Украины это сегодня небезопасно.

- Парламентские выборы БПП выиграл благодаря мажоритарке, по спискам все же Народный фронт занял первое место. Ведется дискуссия относительно целесообразности и актуальности мажоритарной составляющей. Ваше мнение?

Я считаю, что действующая избирательная система достаточно рациональна. Парламент формируется политическими силами - потому нужны партийные списки. Мажоритарка ближе и понятнее людям. Не учитывать мнение людей, наверное, тоже неправильно. В целом для формирования избирательной системы нужна широкая дискуссия всех политических сил и консультация с обществом.

- Почему не меняют состав ЦИК?

- Считаю, что состав ЦИК нужно изменить. Все кандидатуры внесены, они находятся в Верховной Раде.

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