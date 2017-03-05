Павел Розенко: Я не понимаю, за что я плачу по квитанциям ЖКХ

Интервью вице-премьер-министра Павла Розенко - о тарифах, пенсионной реформе, стипендиях, субсидиях и грузинском провале

3 марта состоялась интернет-конференция вице-премьер-министра Украины по вопросам социальной политики Павла Розенко. Комментируя актуальную тему социальных выплат и начислений, Розенко отметил, что Кабмин не планирует делать перерасчет субсидий в связи с повышением минимальной заработной платы. Ниже - ответ на этот и другие вопросы читателей и редакции LIGA.net.

- Ваш бывший коллега по парламенту и политической команде Николай Томенко утверждает, что социальная политика правительства и вынужденная выплата субсидий миллионам семей - это провал на грани социально-экономического коллапса. Прокомментируйте (читайте: Томенко: Этот парламент обречен, досрочных выборов не избежать).

- Коллапс был бы, если бы тарифы ЖКХ росли, а надлежащей системы социальной защиты не было бы. Можно по разному относиться к системе субсидий, но то что сегодня 7,5 миллионов украинских семей получают помощь от государства в связи с неизбежным повышением цен на газ и услуги ЖКХ, для меня это хороший показатель. Мне приятно, что когда я хожу по улицам, ко мне подходят люди и благодарят. Говорят, что без системы субсидий, они в нынешней ситуации бы не выжили. Свою работу мы сделали - людей защитили. А о том, нужно или ненужно было повышать цену на газ - это пусть рассуждают профильные эксперты.

- В прошлом Кабмине вы были министром соцполитики. В этот раз занимаетесь тем же на посту вице-премьера, а министерскую должность занимает давний соратник премьера - Андрей Рева. Есть мнение, что из-за желания Владимира Гройсмана иметь лично свою квоту в Кабмине острые вопросы социального обеспечения оказались в двойном подчинении. В некоторых моментах ваше видение ситуации расходятся с тем, что думает Рева, и это не идет на пользу стране. Это так?



- Почему была предложена кандидатура Андрея Алексеевича, это лучше спросить у премьера. Что касается моего сотрудничества с министерством социальной политики, то, безусловно, никакого конфликта у нас нет. Есть разные точки зрения по ряду вопросов, но это нормально - у каждого специалиста есть свое видение по тому или иному вопросу.

- У вас разные точки зрения по вопросу доплаты за пенсионный стаж. Этот спор был вынесен в публичную плоскость.

- Когда мы говорим о серьезной теме пенсионной реформы я сторонник того, чтобы мы в кабинете наработали общее решение и вышли с ним к обществу.

- В связи с поднятием минимальной зарплаты до 3200 гривень, кто теперь будет получать субсидии и по каким категориям? (вопрос задает читатель по имени Светлана).

- В отопительном сезоне 2016-2017 году, да и в 2017 году в целом уже никаких пересчетов субсидий проводиться не будет. Все насчитанные субсидии не будут уменьшаться или отменяться. Более того, все критерии подсчета субсидий останутся прежними и на следующий год - формула субсидии привязана к доходу каждой отдельной семьи, и к минимальной зарплате по стране он не имеет никакого отношения.

- Обсуждается вопрос для работающий пенсионеров - выбрать либо пенсия, либо зарплата. Государство забирает возможность желающим подзаработать или выжить? Какое в этом преступление, если человек желает заработать дополнительные деньги на лекарства?(Юрий)



- Так вопрос вообще не стоит. Работающим пенсионерам нечего опасаться. Пенсионеры порой вынуждены работать потому, что уровень пенсионного обеспечения в Украине достаточно низок, к сожалению. В Украине около 2,5 миллионов пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию. Так что я не поддерживаю выбор "зарплата или пенсия", и, надеюсь, в проекте пенсионной реформы, которую предложит Кабмин, такого пункта не будет.

- В эти дни обсуждается очередной проект меморандума МВФ с Украиной. Есть ли в нем какие-то новые требования по социальной политике? Ожидает ли украинцев очередное поднятие пенсионного возраста?



- В последнем варианте меморандума нет упоминаний о повышении пенсионного возраста. Вопросы пенсионного возраста и пенсионной реформы должны обсуждаться в правительстве, обществе, а также в экспертной среде. Окончательное решение по пенсионной реформе остается за депутатами Верховной Рады. Впрочем, сразу хочу успокоить всех - повышение пенсионного возраста сейчас не нужно и правительством даже не рассматривается.

- Какой по вашему мнению пенсионный возраст оптимален для Украины?

- Учитывая все обстоятельства, экономическое положение и продолжительность жизни, полагаю, что на уровне 60 лет для мужчин и женщин. Без увеличения средней продолжительности жизни нельзя не целесообразно говорить о повышении пенсионного возраста.

Интернет-конференция Павла Розенко на портале LIGA.net

- Будут ли осовремениваться пенсии, как и когда, в настоящее время люди уходят на пенсию и при прочих равных коэффициентах получают пенсию в два раза выше, чем ушедшие в 2009-2010 годах, вы все время подымаете минимальную пенсию и называете это повышением соцстандартов, в итоге человек, который заработал пенсию выше приближается к этим так называемым соцстандартам, а если он ещё и не получает субсидии, то и ниже, как можно объяснить такую уравниловку (Владимир).

- Вопрос осовременивания пенсий - это проект правительства номер один. В зависимости от модели и варианта осовременивания, бюджету это будет стоить от 30 до 40 миллиарда гривень. Осовременивание - это пересчет с учетом роста ВВП и инфляции. Есть проблема в том, что были произведены пересчеты с учетом инфляционного фактора для тех пенсионеров, пенсия которых находилась на уровне минимальной. Но есть около 5 миллионов пенсионеров, пенсия которых составляет от 1400 до 3000 гривень. Для них тоже необходимо провести индексацию и повышение. К сожалению, для них не делалось ни одного перерасчета на протяжении последних пяти лет - им осовременивание пенсии было заморожено еще по результатам той пенсионной реформы, которую проводили Янукович с Азаровым. Сегодня у нас позитивная динамика наполнения бюджета, в том числе и пенсионным фондом, если она сохранится, то пересчет можно будет провести в самое ближайшее время - уже в 2017 году.

- Когда начнет действовать накопительная система пенсионного обеспечения? (Роман Спивак)

- Я сторонник внедрения накопительной пенсионной системы и системы негосударственного пенсионного страхования. Есть даже соответствующий правительственный проект закона №4608, который был внесен в Верховную Раду еще год назад. Настоящая пенсионная реформа заработает в Украине только тогда, когда будет внедрена трехуровневая пенсионная система, которая будет состоять как из солидарного уровня, так и из накопительной системы, включая негосударственные пенсионные фонда.

- Вы согласны с тем, что упразднять солидарную составляющую, как это сделали в Грузии, нельзя?

- В Грузии вообще уничтожили пенсионную систему, сделав из нее чистый "совок", когда все получают от государства одинаковую сумму по достижению пенсионного возраста. У грузинских реформаторов много чему можно поучиться в экономическом плане, но в сфере социальной политики их, мягко говоря, нельзя ставить в пример. Социальная политика Саакашвили-Бендукидзе была провальной. Конечно, мы должны оставлять и совершенствовать солидарную составляющую.

- На эту тему ведутся многочисленные дискуссии. Кто-то говорит, что человек сам вправе решать - откладывать ему на старость или нет. Что государство не имеет права принудительно взымать налог в пенсионный фонд. Еще говорят о том, что при нашей нестабильности, уровню доверия к финансовым институтам и общему уровню финансовой грамотности внедрить эффективную накопительную пенсионную систему будет сложно.



- Тут много популизма. Формула "дайте людям полностью самим определять свою пенсию", не работает ни в одной стране мира. Во всех странах мира пенсионное страхование и пенсионное обеспечения являются обязательными. Государство в принудительном порядке обязывает гражданина думать о своем будущем. Каждый человек, так или иначе, откладывает на пенсию. Разница в системе - в госбюджет через пенсионный фонд по любой системе, или же с помощью частных структур.

- О стипендиях. В вузах сейчас ситуация такова, что каждый факультет (говорю о заведениях 2-3 уровней аккредитации) выставляет свой балл для стипендии. При этом существует внутреннее указание учебного заведения, согласно которому стипендию должны получать не боле не 40% бюджетников. Это как? (Мария)



- Мы действительно переходим на новый уровень стипендиального обеспечения. Да, на каждый ВУЗ выделяется определенная сумма средств, но не будем забывать, что каждое учебное заведение ведет свою хозяйственную деятельность и у каждого в связи с автономией есть возможность поиска и направления средств на стипендиальную поддержку молодежи. Потому каждый ВУЗ может выдвигать свои требования для стипендиального обеспечения. В этой реформе есть много перекосов и несправедливости, потому я хотел бы обратиться к представителям студенческих организаций активнее сотрудничать с администрациями вузов и вместе вырабатывать оптимальную формулу. Формулы могут быть разные, но я хочу отметить, что нельзя полностью отменять академические и социальные стипендии. Государство должно вкладывать в образование будущих поколений.

Буквально три недели назад правительство изменило условия предоставления социальных стипендий. Мы расширили категории учащихся, которые имеют право ее получать.

- Вы недавно заявили, что в Украине провален процесс установки счетчиков на услуги ЖКХ. Кто виноват, кого наказывать, что делать?

- Убежден, что в Украине никогда не будет порядка в системе предоставления услуг ЖКХ, пока мы не наладим систему учета в жилищно-коммунальной сфере. Речь идет как раз об установке счетчиков. Говорить на эту тему профессионально мне трудно, потому что я не эксперт в вопросах ЖКХ. Но как потребитель тепла, электороэнергии, газа, и так далее, даже я не понимаю, за что я плачу по квитанциям. Я не понимаю, почему мне выставляют счет не в зависимости от того, сколько ресурсов я использовал, а по каким-то труднопонятным нормативам. Ответственность за это несут организации, которые предоставляют услуги ЖКХ совместно с местными органами власти. Общество должно их "тормошить".

- После очередного повышения тарифов, желающих получить субсидию станет в разы больше. Хватит ли у государства денег на это? Не считаете ли Вы это перекладыванием из одного кармана в другой - сначала вслух задекларировать готовность субсидировать население, а потом снова и снова повышать тарифы? (Скептик)

- На сегодня я не вижу основания для повышения тарифов и увеличения цены на газ в этом году. Что касается перекладывания из одного кармана в другой - это не совсем так. Мы переворачиваем пирамиду - если раньше за счет так называемой "низкой цены" на газ государство фактически дотировало и богатых и бедных, то сегодня те, кто может платить, будет платить справедливую рыночную цену, а те, кто не может - получают субсидии.

- Одним из лозунгов послемайданной власти была отмена спецпенсий…

- И мы это сделали. С одной оговоркой - решением Конституционного суда были оставлены спецпенсии для судей. К сожалению, у нас нет механизмов влияния на Конституционный суд и мы не можем оспорить его решения.