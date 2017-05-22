Джемилев: Мы бы предпочли бескровное освобождение Крыма

Чем отличаются Трамп и Путин, как беззубая реакция мира на оккупацию Грузии повлияла на Украину и что в НАТО думают о военных сценариях по Крыму

Я в НАТО напомнил, что после оккупации Афганистана тоже накладывали санкции, но пришлось ждать 11 лет, пока СССР развалится, - нам тоже придется столько ждать? Они ответили: нет, сейчас более динамичное время, и Россия уже не Советский Союз, поэтому произойдет это раньше

Навальный, Ходорковский очень осторожно говорят о Крыме. Дескать, можно провести новый референдум. Какой референдум? Ты у себя проводи референдум. Ты залез на чужую территорию. Мы сами будем решать, как определять наш статус

Пророссийская агентура много работала над тем, чтобы Турция признала аннексию Крыма. Но, слава богу, это удалось преодолеть. Сейчас Эрдоган твердо говорит, что никогда, ни при каких обстоятельствах Турция не признает аннексию

- Большинство крымчан имеет украинские паспорта. И сейчас, когда есть возможность получить безвизовый въезд, за биометрическими паспортами бросились, в том числе, и активные коллаборанты. Они приезжают сюда свободно