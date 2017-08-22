Борис Бабин: На какие потери мы готовы ради деоккупации Крыма?

Почему за три года войны Украина не приняла стратегию деоккупации полуострова и какие инструменты можно использовать для защиты прав граждан в Крыму

Условно говоря, можно деоккупировать Крым через три года, но со страшными потерями, или через десять лет - но со значительно меньшими. Как это решить? Это должно быть решение не просто какого-то государственного служащего, а общественный консенсус

Около 20-30 механизмов можно использовать пострадавшим от аннексии Крыма. Однако часть из них приведет к поражению государства-агрессора, но, к сожалению, не приведет к каким-то финансовым компенсациям для жертв. Поэтому не настолько массово эти механизмы и используются