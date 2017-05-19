Ньют Гингрич: Путин загоняет себя в изоляцию

Один из лидеров Республиканской партии США - о значении прекращения огня в Донбассе для отношений США с РФ и важности победы над коррупцией в Украине

На этой неделе по приглашению Фонда Виктора Пинчука в Киеве выступил с открытой лекцией Ньют Гингрич - один из ведущих идеологов Республиканской партии США, который принял активное участие в президентской кампании Дональда Трампа, рассматривался одним из кандидатов на должность вице-президента и госсекретаря США в его администрации и защищает его позиции в американских и мировых СМИ.

Ньют Гингрич уже более 40 лет в американской политике. В 1994 году он был одним из инициаторов "Контракта с Америкой" - политической программы республиканцев, которая позволила им впервые за 40 лет получить большинство в Палате представителей США. С 1995 по 1999 год Гингрич был спикером Палаты представителей Конгресса США и инициировал неудавшийся импичмент президенту Биллу Клинтону. В 2012 году он участвовал в праймериз Республиканской партии, на которых занял третье место. После победы Дональда Трампа Гингрич, несмотря на то, что не занял важных постов в администрации, остается одной из ведущих фигур в Республиканской партии и занимается стратегическим планированием избирательной кампании в Конгресс в 2018 году. Жена Ньюта Гингрича - Каллиста Гингрич недавно номинирована на пост посла США при Ватикане.

В ходе лекции в Киеве Ньют Гингрич рассказал о процессе принятия решений в администрации Трампа. Он также раскритиковал американские СМИ, в частности CNN и The Washington Post, за нанесение вреда имиджу президента США из-за распространения информации о якобы передаче Трампом секретной информации по ИГ россиянам - политик объяснил, что президент может менять секретность любого конфиденциального документа, когда ему угодно. В интервью LIGA.net Гингрич рассказал о значении прекращения огня в Донбассе для отношений США с Россией и важности победы над коррупцией в Украине.

- В июне будет опубликована ваша книга Understanding Trump ("Понять Трампа"). Объясняете ли вы в этой книге, как нужно понимать политику президента США в отношении России и Украины?

- Я раскрою некоторые детали. В книге я объясняю то, как Трамп думает и чего хочет достичь. Это скорее книга не о политике Трампа, а о том, как он думает, учится и действует. Некоторые моменты касаются Путина.

- На фоне периодически возникающей эскалации боевых действий в восточной Украине, какую позицию занимает администрация Трампа по конфликту между Украиной и Россией? Могут ли быть введены новые санкции против России?

- Я думаю, мы сказали совершенно ясно, что рассматриваем российское согласие на настоящее прекращение огня как подлежащее исполнению и это ключевой шаг, чтобы продвигаться куда-либо дальше. Мы рассматриваем это как центральный пункт для будущего наших отношений с Путиным.

Многие здесь думали, что из-за того, что Трамп хорошо отзывался о Путине, он после победы кинет Украину на произвол судьбы. Надеюсь, теперь всем ясно, что это не так. Путину для прорыва в отношениях нужно вывести войска из восточной Украины. Что касается санкций, я не буду предсказывать действия Трампа.

- После ударов по авиабазе Башара Асада в Сирии в апреле, как вы считаете, возможно ли улучшение отношений между Россией и США?

- Я думаю, это был первый сигнал для России, который мы сделали. Мы не спрашивали их разрешения, мы не торговались с ними, мы просто их предупредили за один час, чтобы они покинули район (нанесения ударов, - ред.). И мы послали им сигнал, который значит: в независимости от того, будут ли они сильнее, мы готовы и будем делать то, что считаем необходимым.

- Возможно ли сотрудничество между США и Россией в Сирии, пока существует режим Асада?

- Очень трудно представить это, особенно если вспомнить последнюю новость о крематории в Сирии, где сожгли свыше 50 тысяч тел (режим Асада опровергает существование такого крематория, - ред.). Я думаю, что эта история приведет в ужас весь мир.

- Как вы оцениваете вмешательство России в американские выборы и расследование относительно этого? Очень много шума создала отставка на прошлой неделе главы ФБР Джеймса Коми, который занимался этим расследованием…

- Расследование идет полным ходом и в Палате представителей, и в Сенате, и в ФБР. Увольнение Коми не связано с расследованием, оно продолжается. Я думаю, Коми был некомпетентным и я считаю, что любой значительный представитель Республиканской партии поддержал бы решение уволить Коми. В отношении расследования мы привержены тому, чтобы докопаться до сути. На данный момент нам известно, что русские пытались вмешаться в работу обеих сторон (и республиканцев, и демократов, - ред.). Русские сейчас по всему миру мечутся, создавая проблемы. Я думаю, это в какой-то степени глупо. Путин вовсе не усиливает такими действиями свои позиции, он себя загоняет в изоляцию и осложняет отношения с другими странами.

- После скандала с российским вмешательством в выборы и отставки советника по национальной безопасности Майкла Флинна, стали ли для американских политиков любые связи с российскими политиками и олигархами токсичными?

- Не то, чтобы токсичные… Позвольте напомнить, что Билл Клинтон получил 500 тысяч долларов за выступление в Москве. Вы знаете, люди не были шокированы этим. Я думаю, что в России государство имеет настолько большую власть над своими олигархами, поэтому очень сложно иметь дело с Россией, без какого-либо влияния на это со стороны Путина.

- Демократы используют увольнение Коми для критики администрации. На днях Хиллари Клинтон основала новое политическое движение Onward Together (Вперед вместе!), под сенью которого хочет объединить тех, кто недоволен политикой Трампа.

- Это замечательно для нас. Как республиканец я скажу, что ее время прошло, она не сможет вернуться в политику. Клинтон просто занимает место, чтобы молодые политики не могли подняться. Она словно гигантское дерево, которое оставляет все молодые деревья на заднем плане. И я надеюсь, что Клинтон останется очень активной. Я понятия не имею, кто может стать лидером демократов в таких условиях.

- Как вы оцениваете политику президента Порошенко в отношении США? Насколько важным для отношений между Украиной и США является успешная борьба с коррупцией?

- Я не могу и не буду оценивать непосредственно политику президента Порошенко. Мы высоко оценим принятие закона относительно создания Антикоррупционного суда. Мы считаем, что Украина, чтобы быть успешной, должна привлекать иностранные инвестиции. И для того, чтобы эти инвестиции шли в Украину, нужно, чтобы у инвесторов была уверенность в существовании здесь правового государства. Их не должны втягивать во взяточничество и скандалы. Я могу сказать, что это действительно важная вещь, на которую мы смотрим, оценивая будущее Украины. Успешная Украина возможна только при верховенстве права и при уважении этого принципа она может стать образцом для региона.

- Есть вызовы для администрации Трампа, которые значительно затмевают проблематику российско-украинского конфликта. Один из самых сложных вызовов - это ядерная и ракетная программа Северной Кореи. Как вы оцениваете уже предпринятые администрацией меры и какое решение этой проблемы является наилучшим?

- Северная Корея - это кошмар. Я не вижу в этом случае хорошего решения. Попытки Трампа наладить отношения с президентом Китая Си Цзиньпином непосредственно связаны с тревогой по поводу Северной Кореи. Но не стоит обольщаться и строить иллюзии. Это самое опасное место в мире на сегодня, с огромными возможностями нанести колоссальный ущерб Южной Корее, и Трамп воспринимает это очень серьезно. В апреле он усилил давление, чтобы Китай был вовлечен в решение этого вопроса более, чем был вовлечен до этого. И я думаю, введение Китая в игру, усиление этого давления было положительным шагом.

Интервью организовано при содействии Фонда Виктора Пинчука

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