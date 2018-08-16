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16.08.2018, 08:55

Где в Киеве вредно дышать: перечень улиц и проспектов

Где в Киеве вредно дышать: перечень улиц и проспектов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В некоторых районах столицы уровни загрязнения воздуха диоксидом азота и формальдегидом превышают норму в 5-7 раз

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По данным Укргидрометцентра, с 4 августа в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, которые способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.  

"Такие метеорологические условия (дневная высокая температура, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха, - ред.) будут в Киеве до 16 августа", - отметили в пресс-службе.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг пяти среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация, - ред.), в районах: площадей Бессарабской и Демеевская; улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Леси Украинки; площадей Бессарабской и Демеевская.

В связи с накоплением вредных примесей в приземном слое воздуха столицы медики советуют пока воздержаться от прогулок возле трасс и больше пить воды.

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Теги: киев, улицы, медики, воздух, загрязнение, вредно дышать, проспекты
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