Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.08.2018, 11:19

Изменения в работе метро: какие станции закроют в Киеве 3 августа

Изменения в работе метро: какие станции закроют в Киеве 3 августа - Фото
Фото: LIGA.net

Одна станция метро на час прекратит работу, еще на две ограничат доступ

Реклама
Реклама

В Киеве 3 августа на некоторых станциях метрополитена изменится режим работы. Изменения связаны с проведением футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на НСК "Олимпийский", сообщили в пресс-службе метрополитена в Facebook.

3 августа с 18:00 до 19:00 будет введен особый режим работы метрополитена. "Олимпийская" в указанное время не будет работать, станцию "Площадь Льва Толстого" закроют на вход, а "Дворец спорта" – на выход.

Читайте также: Запасливый киевлянин принес на обмен больше 2000 жетонов метро

После 20:00 на эти станции временно может быть ограничен вход. В метрополитене заявили, что режим работы во время массовых мероприятий меняют ради безопасности пассажиров.

31 июля киевлянин предлагал пассажирам оплатить их проезд в метро. Сотрудница метрополитена пыталась препятствовать ему, утверждая, что он не имеет права пропускать по своему проездному других пассажиров. 

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, олимпийский, метрополитен, динамо-шахтер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве "заминировали" Апелляционный админсуд: фото
Киев В Киеве "заминировали" Апелляционный админсуд: фото
СМИ: В Киеве упавшим с крыши железным листом травмирована женщина
Киев СМИ: В Киеве упавшим с крыши железным листом травмирована женщина
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 