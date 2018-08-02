Изменения в работе метро: какие станции закроют в Киеве 3 августа

Фото: LIGA.net

commenthover

Одна станция метро на час прекратит работу, еще на две ограничат доступ

Реклама

Реклама

В Киеве 3 августа на некоторых станциях метрополитена изменится режим работы. Изменения связаны с проведением футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на НСК "Олимпийский", сообщили в пресс-службе метрополитена в Facebook.

3 августа с 18:00 до 19:00 будет введен особый режим работы метрополитена. "Олимпийская" в указанное время не будет работать, станцию "Площадь Льва Толстого" закроют на вход, а "Дворец спорта" – на выход.

Читайте также: Запасливый киевлянин принес на обмен больше 2000 жетонов метро

После 20:00 на эти станции временно может быть ограничен вход. В метрополитене заявили, что режим работы во время массовых мероприятий меняют ради безопасности пассажиров.

31 июля киевлянин предлагал пассажирам оплатить их проезд в метро. Сотрудница метрополитена пыталась препятствовать ему, утверждая, что он не имеет права пропускать по своему проездному других пассажиров.