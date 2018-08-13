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13.08.2018, 09:48

Подробности ограбления ломбарда в Киеве: фото, видео

Подробности ограбления ломбарда в Киеве: фото, видео - Фото
Фото: Киев Оперативный

Троих злоумышленников продолжают искать, открыты два уголовных дела

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По факту ограбления ломбарда в Киеве и убийства охранника открыли два уголовных дела - за разбой и умышленное убийство. Об этом сообщает полиция Киева. 

Из камер наблюдения изъяли видео и правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства инцидента и искать злоумышленников. 

Очевидец снял на видео, как трое мужчин с автоматом и большой сумкой выходят из магазина-ломбарда.

Известно, что затем неизвестные скрылись на темно-синем "Пежо", а еще позже машину нашли в одном из гаражных кооперативов - ее подожгли. 

Инцидент произошел вчера, 12 августа, вечером недалеко от станции метро "Нивки". 

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Теги: киев, фото, видео, ограбление, ломбард
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