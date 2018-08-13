Подробности ограбления ломбарда в Киеве: фото, видео

По факту ограбления ломбарда в Киеве и убийства охранника открыли два уголовных дела - за разбой и умышленное убийство. Об этом сообщает полиция Киева.
Из камер наблюдения изъяли видео и правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства инцидента и искать злоумышленников.
Очевидец снял на видео, как трое мужчин с автоматом и большой сумкой выходят из магазина-ломбарда.
Известно, что затем неизвестные скрылись на темно-синем "Пежо", а еще позже машину нашли в одном из гаражных кооперативов - ее подожгли.
Инцидент произошел вчера, 12 августа, вечером недалеко от станции метро "Нивки".