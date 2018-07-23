Поляк зарезал мужчину и пытался убить женщину в Киеве

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Во время задержания гражданина Польши правоохранителям пришлось применить табельное оружие

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В Деснянском районе Киева гражданин Польши зарезал мужчину и напал на женщину с ножом. Во время задержания преступник бросался на полицейских, сообщили в пресс-службе полиции столицы.

Ночью на улице Гната Хоткевича обнаружили мертвого мужчину с множественными ножевыми ранениями. Преступника зафиксировали камеры наблюдения. Спустя некоторое время на улице Двинской наряд полиции увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Правоохранители опознали в нападавшем мужчину, которого ранее зафиксировали камеры наблюдения. Во время задержания неизвестный бросился с ножом на сотрудников полиции. Старший наряда применил табельное оружие. Мужчину задержали и доставили в больницу с ранением ноги. Пострадавшую также госпитализировали.

Сотрудники полиции выяснили, что нападавший является гражданином Польши 1989 года рождения. Ему грозит обвинение в покушении на убийство, умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

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Ранее в Германии в рейсовом автобусе один из пассажиров выхватил нож и начал наносить удары окружающим. В результате происшествия 14 человек получили ранения.