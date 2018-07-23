Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 11:18

Поляк зарезал мужчину и пытался убить женщину в Киеве

Поляк зарезал мужчину и пытался убить женщину в Киеве - Фото
полиция

Во время задержания гражданина Польши правоохранителям пришлось применить табельное оружие

Реклама
Реклама

В Деснянском районе Киева гражданин Польши зарезал мужчину и напал на женщину с ножом. Во время задержания преступник бросался на полицейских, сообщили в пресс-службе полиции столицы.

Ночью на улице Гната Хоткевича обнаружили мертвого мужчину с множественными ножевыми ранениями. Преступника зафиксировали камеры наблюдения. Спустя некоторое время на улице Двинской наряд полиции увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Правоохранители опознали в нападавшем мужчину, которого ранее зафиксировали камеры наблюдения. Во время задержания неизвестный бросился с ножом на сотрудников полиции. Старший наряда применил табельное оружие. Мужчину задержали и доставили в больницу с ранением ноги. Пострадавшую также госпитализировали.

Сотрудники полиции выяснили, что нападавший является гражданином Польши 1989 года рождения. Ему грозит обвинение в покушении на убийство, умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

Читайте также: В Канаде девушка с ножом напала на пассажиров автобуса

Ранее в Германии в рейсовом автобусе один из пассажиров выхватил нож и начал наносить удары окружающим. В результате происшествия 14 человек получили ранения. 

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: нападение с ножом, полиция, киев, убийство, покушение на убийство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину: фото, видео
Киев В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину: фото, видео
Финал ЛЧ в Киеве: охранять порядок будут 12 тыс правоохранителей
Общество Финал ЛЧ в Киеве: охранять порядок будут 12 тыс правоохранителей
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 