Прокуратура отреагировала на избиение пассажира метро полицейским

Киевская прокуратура начала уголовное производство по факту избиения полицейским человека в киевском метро. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.
Уголовное производство начато по факту возможных неправомерных действий со стороны полицейского.
В прокуратуре отмечают, что по предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене ГУНП Киева, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении мужчины на перроне станции метро "меры физического воздействия и спецсредства".
Будут расследованы признаки "превышения власти или служебных полномочий".
В то же время руководство столичного главка полиции проведет служебную проверку в отношении полицейского, ее результаты приобщат к материалам уголовного производства.
10 июля в столичном метро на станции "Контрактовая площадь" полицейский дубинкой избил человека.