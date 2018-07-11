Прокуратура отреагировала на избиение пассажира метро полицейским

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Начато уголовное производство по факту возможных неправомерных действий со стороны правоохранителя

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Киевская прокуратура начала уголовное производство по факту избиения полицейским человека в киевском метро. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.

Уголовное производство начато по факту возможных неправомерных действий со стороны полицейского.

В прокуратуре отмечают, что по предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене ГУНП Киева, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении мужчины на перроне станции метро "меры физического воздействия и спецсредства".

Будут расследованы признаки "превышения власти или служебных полномочий".

В то же время руководство столичного главка полиции проведет служебную проверку в отношении полицейского, ее результаты приобщат к материалам уголовного производства.

10 июля в столичном метро на станции "Контрактовая площадь" полицейский дубинкой избил человека.