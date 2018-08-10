Раскопки на Почтовой площади в Киеве затапливает: видео

Фото: Сергей Гусовский/Facebook

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Откуда появилась вода - неизвестно; полиция зафиксировала разрушение памятки археологии, а коммунальщики не приехали

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Раскопки на Почтовой площади в ночь на 9 августа начало затапливать. Об этом сообщил депутат Киевсовета Сергей Гусовский в Facebook.

"Может, это авария одной из сетей, может, это грунтовые воды. В любом случае это беда", - написал депутат.

Член инициативной группы по созданию музея на Почтовой Виталий Белецкий написал, что коммунальные службы на вызовы не приехали. Полиция зафиксировала факт разрушения памятки археологии местного значения.

5 июля Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве.

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Кабмину и КГГА советуют создать музей "Центр средневекового города", а также запретить какие-либо строительные работы, если они не связаны с безопасностью культурного объекта.