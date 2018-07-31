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31.07.2018, 20:41

Синоптики прогнозируют ливни в Киеве, возможны подтопления

Синоптики прогнозируют ливни в Киеве, возможны подтопления - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Гроза ожидается в ближайший час и до конца суток

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В ближайший час и до конца суток 31 июля в Киеве ожидается гроза, возможны подтопления. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра спрячьтесь в ближайшем здании или естественном укрытии;

- старайтесь не находиться вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

31 июля ГСЧС сообщила, что метеорологические условия в Киеве способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Такая ситуация продлится до 3 августа.

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Теги: погода, гроза, прогноз погоды
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