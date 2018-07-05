СМИ выяснили, что застреленный в Киеве мужчина был полицейским

В Киеве застрелили мужчину

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По информации сайта НАПК, погибший работал заместителем управления Нацполиции

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Застреленный сегодня в Шевченковском районе Киева мужчина является сотрудником Нацполиции, его зовут Дмитрий Глушак. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года. Основная версия - убийство из корыстных побуждений», - сказал источник.

По информации сайта НАПК, Глушак работал заместителем управления Нацполиции.

Также собеседник издания сообщил, что убийц было двое, а стреляли в полицейского из пистолета.

Сегодня на улице Щусева в автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Тело обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию.