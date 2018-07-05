СМИ выяснили, что застреленный в Киеве мужчина был полицейским

Застреленный сегодня в Шевченковском районе Киева мужчина является сотрудником Нацполиции, его зовут Дмитрий Глушак. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
«Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года. Основная версия - убийство из корыстных побуждений», - сказал источник.
По информации сайта НАПК, Глушак работал заместителем управления Нацполиции.
Также собеседник издания сообщил, что убийц было двое, а стреляли в полицейского из пистолета.
Сегодня на улице Щусева в автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Тело обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию.